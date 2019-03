Mathieu Michaux s'illustre au Défi Wind du Japon

Sur le plan d'eau les conditions météos étaient mitigées. Christophe Smaniotto explique par ailleurs, "il y avait un typhon aux Philippines donc on a eu très peu de vents sur le spot lors des trois premiers jours." Les organisateurs ont donc improvisé en mettant en place des "funny races". L'occasion pour Mathieu Michaux, le prodige originaire de Raiatea, de s'illustrer. "C'était sa première compétition à l'extérieur. Et il en a scotché plus d'un lors de ces courses", se réjouit Christophe Smaniotto.Ces "funny races" ont été une excellente mise en bouche avant le lancement officiel des manches du Défi Wind du Japon. Des manches qui se sont disputées lors de la dernière journée où les conditions météo étaient enfin au rendez-vous avec 14 à 20 nœuds de vent.Et nos Tahitiens ont fait bien plus que de la figuration. Mathieu Michaux du haut de ses 16 ans, inscrit son nom au palmarès de l'épreuve en s'imposant dans la catégorie des juniors. L'intéressé se permettant même de terminer second lors de la deuxième manche, devant les légendes vivantes Björn Dunkerbeck et Philip Köster. "C’était cool de naviguer avec les pros. On essaie de titiller un peu les pros, d’être devant eux, d’essayer de tenir… Au final, Je suis content de gagner en jeune", a-t-il commenté auprès de Windmag.com. Mathieu Michaux termine par ailleurs à une belle 20place au classement général de la course.Alex Decian a également eu l'occasion de s'illustrer. Il finit à une belle 40place à l'overall, mais peut se targuer d'être le premier des vétérans au classement. "J'avais plus envie de me faire plaisir sur cette épreuve plutôt que de jouer le classement", sourit ce dernier. Christophe Smaniotto qui s'est blessé sur place n'a pas pu défendre ses chances. "Mais j'ai pu coacher Mathieu et on peut dire que ça a payé", relativise-t-il.Prochain rendez-vous désormais pour les windsurfeurs tahitiens, le Défi Wind de Gruissan . Un événement incontournable pour les amateurs de la discipline. Mathieu Michaux a déjà confirmé sa présence pour l'épreuve qui se tiendra du 30 mai au 2 juin.