Mathieu Durel, "Sapeur-Pompier volontaire est un engagement"

PAPEETE, le 16 juin 2018 - Mathieu Durel, 33 ans est sapeur-pompier volontaire depuis deux ans, il est adjoint chef de garde à la caserne de Paea. Il a accepté de nous parler de cette passion qu'il cumule avec son travail et sa vie de famille.



Mathieu Durel a 33 ans. Il est pompier depuis près de 20 ans. Mathieu a un parcours un peu différent de la plupart des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'est engagé comme jeune pompier à l'âge de 13 ans. "Au départ, je cherchais à faire une activité. Mon père était militaire et je voulais porter l'uniforme. J'ai passé les différentes étapes et je me suis épanoui. " Il obtient son brevet de cadet, puis il devient pompier volontaire à Bourges. C'est une activité qu'il mène en parallèle de ses études. Puis, il se rend compte que ce qui avait commencé comme un passe-temps est devenu une passion, un engagement. À 19 ans, il décide de passer les concours de pompier permanent.



Il commence ainsi comme sapeur-pompier professionnel dans l'Oise en 2005. " C'était un aboutissement de devenir professionnel. J'ai travaillé huit ans dans l'Oise. C'était très formateur parce que c'est un gros département en termes de risque. Je me suis formé à de nombreuses spécialités : risques de forêts, risques chimiques, stage déblaiement, le GRIMP, j'ai passé mon monitorat de secourisme… on touche à tout et on est très polyvalents. "

En 2013, il est muté dans le Tarn. Puis, en 2016, avec son épouse qui est Polynésienne, ils décident de s'installer au fenua. En janvier 2017, en plus de son travail de formateur, il s'engage en tant que pompier volontaire à Paea. " Entre la métropole et ici, il n'y a pas possibilité de mutation. Pour devenir sapeur-pompier professionnel en Polynésie, je dois repasser un concours et celui que je pourrais passer n'a pas été ouvert pour l'instant. Il n'y a pas de passerelle. " Mathieu devient formateur tout en étant chef de grès et chef de garde adjoint à la caserne de Paea. Les pompiers volontaires et les pompiers permanents ont accès aux mêmes formations. Pour Mathieu, " pompier volontaire est un engagement."