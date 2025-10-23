

Matari’i i ni’a, le programme des festivités

Tahiti, le 19 novembre 2025 – La journée du 20 novembre est consacrée à la célébration de Matari’i i ni’a, le lever des Pléiades et le début de la saison d’abondance. Deux grands rendez-vous attendent la population et les touristes à cette occasion. Les cérémonies, la parade culturelle et le bal populaire à Papeete, jeudi, et samedi à Tautira avec des ateliers culturels et des festivités sur place.





La journée du jeudi 20 novembre à Papeete sera marquée par un défilé de chars fleuris sur le boulevard Pōmare. Une dizaine de chars défileront sur les thématiques de la migration, des poissons et de l'abondance agricole. La soirée se poursuivra avec des concerts de Nohorai qui a composé la chanson officielle de Matari’i i ni’a 2025, Sissa-sué Okota'i et le Royal Band. Environ 6 000 personnes sont attendues si la pluie annoncée par Météo-France ne vient pas gâcher la fête. Le samedi 22 novembre, Tautira accueillera une grande journée culturelle ouverte au public dès 9 heures. La journée se terminera par une cérémonie du 'ava à 18h30 et une observation commentée des étoiles par Christine Briant.



En plus des événements officiels, de nombreuses associations, communes et établissements publics ou privés organisent leurs propres célébrations de Matari'i i ni'a dont Tere Matari'i i ni'a, chacun contribuant à sa manière à faire vivre les savoirs ancestraux, les pratiques culturelles et le lien sacré entre l'homme, la nature et les étoiles.



Cette première célébration de Matari'i i ni'a en tant que jour férié, dont le coût avoisine 40 millions de francs, est portée par le Pays, Te Fare Tauhiti Nui et Tahiti Tourisme.

Le programme

20 novembre à Papeete

15 heures : Accueil du public et des officiels

15h30 : discours officiels

15h50 : ’ōrero Matari’i i ni’a

16 heures : chant Matari’i i ni’a

16h05 : prestation de Teva i Tai

16h25 : hīmene āi’a “E Fenua ra ‘oe” par Tahiti Choir School

16h30 : lancement de la parade culturelle

18h30 : concerts avec Nohorai et Sissa-Sué Okota’i et bal populaire avec le Royal band

20h30 : feux d’artifice et fin des festivités



22 novembre à Tautira

9 heures : début des activités

11h30-12 heures : arrivée des officiels et spectacles de danses et de chants

12 heures-14h30 : mā’a tahiti

14h30-16heures : ateliers du conservatoire artistique de Polynésie française

18h30 : début de la cérémonie du ‘ava

19 heures : observation commentée des étoiles par Christine Briant

19h30-21 heures : concert 15 heures : Accueil du public et des officiels15h30 : discours officiels15h50 : ’ōrero Matari’i i ni’a16 heures : chant Matari’i i ni’a16h05 : prestation de Teva i Tai16h25 : hīmene āi’a “E Fenua ra ‘oe” par Tahiti Choir School16h30 : lancement de la parade culturelle18h30 : concerts avec Nohorai et Sissa-Sué Okota’i et bal populaire avec le Royal band20h30 : feux d’artifice et fin des festivités9 heures : début des activités11h30-12 heures : arrivée des officiels et spectacles de danses et de chants12 heures-14h30 : mā’a tahiti14h30-16heures : ateliers du conservatoire artistique de Polynésie française18h30 : début de la cérémonie du ‘ava19 heures : observation commentée des étoiles par Christine Briant19h30-21 heures : concert

Circulation adaptée dans le centre-ville de Papeete

À l’occasion des célébrations du jeudi 20 novembre, un plan de circulation spécifique sera mis en place dans le centre-ville de Papeete, de midi à 22 heures, afin de faciliter les déplacements.

Des navettes gratuites seront mises en place pour les touristes avec des départs depuis Le Tahiti by Pearl Resort sur la côte est et le Te Moana Tahiti Resort, l’InterContinental Tahiti Resort & Spa ainsi que le Hilton Hôtel Tahiti pour la côte ouest. À l’occasion des célébrations du jeudi 20 novembre, un plan de circulation spécifique sera mis en place dans le centre-ville de Papeete, de midi à 22 heures, afin de faciliter les déplacements.Des navettes gratuites seront mises en place pour les touristes avec des départs depuis Le Tahiti by Pearl Resort sur la côte est et le Te Moana Tahiti Resort, l’InterContinental Tahiti Resort & Spa ainsi que le Hilton Hôtel Tahiti pour la côte ouest.

Un parking à Tautira

Samedi, Tautira accueille une journée entièrement dédiée aux traditions polynésiennes. Au programme : ateliers culturels, démonstrations artisanales, mā'a Tahiti, cérémonie du 'ava, observation des étoiles et concert pour clôturer la journée. Pour l'occasion, un parking sera mis à disposition du public, il sera situé dans la cour de la Paroisse Maria no te Hau. Samedi, Tautira accueille une journée entièrement dédiée aux traditions polynésiennes. Au programme : ateliers culturels, démonstrations artisanales, mā'a Tahiti, cérémonie du 'ava, observation des étoiles et concert pour clôturer la journée. Pour l'occasion, un parking sera mis à disposition du public, il sera situé dans la cour de la Paroisse Maria no te Hau.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 19 Novembre 2025 à 14:06 | Lu 473 fois



