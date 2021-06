Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019

TAHITI, le 24 juin 2021 - Jusqu’à vendredi, Matahari Bousquet est toujours Miss Tahiti, même si elle a été élue en 2019. En effet, l’élection 2020 a été annulée en raison des restrictions sanitaires. Elle a apprécié ses mois exceptionnels, mais est heureuse de pouvoir passer le relai.



" Le moment de l’annonce reste quelque chose de très fort ", se souvient Matahari Bousquet. Elle a été élue Miss Tahiti en 2019 et reste la reine de beauté polynésienne étant donné que l’élection 2020 a été annulée. " Lors de l’élection, aucune des candidates ne sortait vraiment du lot ." Elles étaient neuf au total à briguer la couronne. Challenge et stress ont donc perduré de bout en bout. Beaucoup d’émotions se sont mêlées : la joie, la peur, le stress. Matahari Bousquet se revoit tenir les mains de celles qui sont devenues ses dauphines lors du grand final. Et puis, tout a changé. Le vendredi 21 juin 2019, en fin de soirée, au terme d’un spectacle de plus de trois heures en hommage à Bobby Holcomb, le verdict est tombé. Sa couronne lui a été remise par Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019.



"Je n’ai plus la même vie !"



Tout a changé depuis l’annonce. " Je n’ai plus la même vie ! ", assure Matahri Bousquet. Elle a changé en tant que personne. " J’étais une jeune fille réservée, pas sûre de moi. Je ne savais pas trop ce que je voulais. " Elle a gagné en maturité, s’est affirmée en tant que femme, elle a été plus ouverte et plus impliquée dans la vie du fenua. Grâce à l’élection et à son titre, elle a pu participer à de nombreuses actions. La plus récente, celle qui lui vient à l’esprit spontanément est une mission aux Tuamotu avec la société TSP pour sensibiliser les populations à la pollution du plastique notamment, au tri des déchets. Très attachée aux questions environnementales, Matahari Bousquet est heureuse de ses engagements. Elle est très heureuse également de pouvoir aller vers les autres ainsi, de découvrir des îles éloignées.



En décembre 2019, quelques mois après être devenue Miss Tahiti, Matahari Bousquet a participé à l’élection de Miss France 2020. Elle a emporté le titre de deuxième dauphine.



Oui… et non



Encourage-t-elle les jeunes polynésiennes à suivre ses pas, à se présenter à l’élection ? " Oui…et non ! " Oui, à condition d’être vraiment motivée par l’aventure. C’est un choix personnel qui doit être murement réfléchi selon elle. Le titre est un coup de pouce dans la vie active, il permet de se découvrir, il entraîne également un grand nombre de questionnements, de remises en question.