Matahari Bousquet : "J'espère vous rendre fiers"

Tahiti, le 12 décembre 2019 - Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019, s’apprête à monter samedi sur la scène du Dôme de Marseille pour concourir à la 90e édition de l'élection Miss France. La belle polynésienne a accepté de répondre sans détour et avec naturel à Tahiti infos.





Le grand jour approche, comment te sens-tu ?

"Je me sens plutôt sereine et confiante. J'ai beaucoup de soutien et cela m'aide énormément."





Quelle est l’ambiance entre les candidates ?

"L'ambiance est plutôt bon enfant. Nous nous entendons toutes très bien. Mais il est vrai que Miss France reste un concours et on peut parfois ressentir la compétition."





Comment se passent les derniers jours de préparation ?

"Très bien. Les journées sont longues et éprouvantes, puisque l'on répète toute la journée, mais le résultat en vaut la peine."





Quel est le passage que tu appréhendes le plus ?

"Je dirai le passage en maillot de bain, car il y a beaucoup d'éléments de danse en plus du défilé et, n'étant pas danseuse, j'en ai un peu peur".





Si tu es élue, te sens-tu prête à succéder à Vaimalama Chaves ?

"Je pense qu’aucune candidate n'est jamais vraiment prête à devenir Miss France, mais depuis un mois avec le Comité Miss France et un peu plus longtemps avec le Comité Miss Tahiti, je me prépare à cette éventualité."



Quel message souhaites-tu faire passer lors de ton discours de présentation ?

"Je serais déjà très fière de le faire, puisque cela voudrait dire que je serais sélectionnée parmi les 15 finalistes. Ensuite, je pense principalement faire transparaître mes valeurs polynésiennes à travers ma présentation".



Un mot pour tous les Polynésiens qui te soutiennent et qui te regarderont le 14 décembre ?

"Je tiens à remercier tous les Polynésiens qui me soutiennent depuis le début de cette aventure. Je lis chaque message et j'essaye, du mieux que je peux, d'y répondre. J'espère représenter au mieux notre fenua et vous rendre fiers".

Māuruuru roa, te aroha ia rahi."