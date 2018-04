Master : déposez vos candidatures à l’UPF et à l’ESPE

PAPEETE le 23 avril 2018- Depuis la loi N° 2016-1828 du 23 décembre 2016, l'inscription en première année de master est subordonnée à l'examen d'un dossier de candidature pour chaque candidat et candidate souhaitant intégrer un master à l’UPF (y compris pour les masters MEEF de l’ESPE).En conséquence, depuis la mise en place de ce nouveau cadre juridique et pour cette rentrée 2018-2019, l’inscription n’est plus de droit même si un étudiant est déjà inscrit à l’UPF ou à l’ESPE. Le redoublement en master 1 n’est pas de droit non plus et est soumis également à la constitution d’un dossier de candidature.L’inscription en 2ème année de Master pour un étudiant d’un autre établissement ou pour un candidat souhaitant reprendre ses études est également conditionné à la constitution d’un dossier de Validation des études Supérieures (VES) ou de Validation des Etudes, des Expériences Professionnelles et des Acquis Personnels (VEEPAP).Ces changements importants sont le fruit d’une démarche nationale et concernent toutes les universités. Cette année, l’UPF a souhaité renforcer la communication sur ce point en proposant, durant le second semestre, aux étudiants de troisième année de licence, des réunions d’information. Les représentants des étudiants y ont été associés afin de relayer au besoin les points saillants de cette réforme de l’entrée en master.En outre, pour aider les étudiants dans leurs démarches, chaque master proposé par l'UPF et l'ESPE fait l'objet d'une fiche d'informations. L'objectif de cette fiche est de fournir aux étudiants l'ensemble des informations relatives au processus susceptible d'aboutir à leur inscription en première année de master. Celles-ci concernent :• les capacités d’accueil ;• le dossier de candidatures ;• les critères d'examens du dossier ;• la prise en charge du Centre d’Orientation Stages et Insertion Professionnelle (COSIP) de l’UPF en cas de refus ou encore des informations sur la poursuite d'études en métropole.Ces fiches sont accessibles sur le site internet de l’UPF sur les pages de présentation de chacun des masters.