Marutea Riaria, prétendante au titre de meilleur pâtissier de Polynésie

Pourquoi participez-vous au concours ?

"Je participe à ce concours pour plusieurs raisons. Tout d'abord, car ce concours me permet de faire un point sur mes acquis depuis toutes mes années au travail, mais cela me permet également me lancer un défi".



Quel sont vos parcours personnel et professionnel ?

"J'ai 39 ans et je suis diplômée d’un CAP en Restauration que j'ai obtenu au lycée hôtelier de Taaone à Pirae. Je travaille à la pâtisserie La Marquisienne depuis maintenant 18 ans. Au départ, j’ai commencé en tant qu’aide-pâtissière et je m’occupais principalement de la pâte feuilletée, de la confection des tartes aux fraises et des viennoiseries.

En 2008, je suis passée à la confection des entremets ce que je fais toujours d'ailleurs actuellement. J’adore le cinéma, la musique, les balades, les activités culturelles, la danse tahitienne et la cuisine".