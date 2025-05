Martinique: une morte et une disparue après une brusque montée des eaux dans une cascade

Fort-de-France, France | AFP | mercredi 14/05/2025 - Une femme est morte et une autre est portée disparue après une brusque montée des eaux dans une cascade dans une forêt de Fort-de-France, en vigilance jaune pour de fortes pluies et orages, a annoncé mercredi la préfecture.



Une troisième femme a été blessée.



Les trois femmes faisaient partie d'un groupe de sept personnes surprises par une montée des eaux dans une cascade dans une forêt de Fort-de-France.



Une femme de 20 ans a été retrouvée vers 22H00 heure locale (04H00 en métropole) en arrêt cardiaque par les secours.



Une autre, âgée de 19 ans, était portée disparue au moment de l'arrêt des recherches vers 01H00, selon la préfecture de Martinique.



C’est une troisième jeune femme, âgée de 19 ans et blessée à la tête, qui a donné l'alerte un peu avant 19 heures, après avoir repris connaissance, selon cette source.



Quelque 45 sapeurs pompiers de Martinique, dont les équipes du groupement d'intervention en milieux périlleux, ont été mobilisés tout au long de l'opération selon le service d'incendie et de secours. Ils ont reçu l'appui de policiers du RAID.



"Des drones avec vision infra-rouge ainsi que l'hélicoptère de la sécurité civile ont été mobilisés", précise la préfecture.



Malgré l'élargissement du périmètre de recherche dans "des conditions météorologiques et de visibilité très difficiles", les secouristes n'ont pas pu retrouver la dernière personne manquante.



Les opérations de secours doivent reprendre ce mercredi matin.



Depuis la fin du mois d'avril, des pluies régulières et intenses arrosent la Martinique. L'île est en vigilance jaune pour fortes pluies et orages depuis mardi matin. Les pluies sont encore abondantes sur Fort-de-France ce mercredi matin, selon un correspondant de l’AFP.



À ce niveau de vigilance, il est recommandé de se renseigner sur la météo si les activités pratiquées "sont situées dans une zone exposée, sur terre comme sur mer".

le Mercredi 14 Mai 2025 à 06:24 | Lu 73 fois