Martinique: une femme tuée par balle, son ex-compagnon interpellé

Fort-de-France, France | AFP | jeudi 02/02/2023 - Une femme de 37 ans a été tuée par balle au Gros-Morne, en Martinique, et son ex-compagnon, visé par une plainte pour harcèlement depuis le mois de décembre, a été interpellé jeudi par la gendarmerie, a-t-on appris de sources concordantes.



D'après les pompiers, une dispute aurait éclaté mercredi soir entre la victime et son ex-conjoint, qui aurait sorti une arme à feu et l'aurait blessée à l'abdomen.



L'entourage familial de la victime a alerté les secours. Prise en charge en état d'urgence absolue, la jeune femme a été acheminée vers le CHU de la Martinique, où elle a succombé à ses blessures dans la nuit.



En décembre dernier, la victime avait déposé une plainte pour harcèlement contre son ex-conjoint auprès de la gendarmerie. L'homme devait comparaître en composition pénale au mois de février, a indiqué à l'AFP le parquet.



En Martinique, 30 bracelets anti-rapprochement et 33 téléphones grave danger sont entre les mains de la justice. Mais le déploiement de ces dispositifs dépend de juges qui ploient sous la charge de travail.



Plus de 6.000 affaires de violences intra-familiales ont été enregistrées en 2022 en Martinique, la plupart concernant des femmes, selon le parquet de Fort-de-France.