Martinique: un homme tué par balles, 4e homicide depuis le début de l'année

Fort-de-France, France | AFP | samedi 15/02/2025 - Un homme de 23 ans a été tué par balles samedi matin à Fort-de-France, en Martinique, a-t-on appris auprès du parquet et de source policière.



Il s'agit du quatrième meurtre - tous par arme à feu - commis sur l'île antillaise de 355.000 habitants depuis le début de l'année 2025, selon des sources proches de l'enquête.



Les forces de l'ordre ont été alertées un peu avant 05h00 (10h00 à Paris) par la petite amie de la victime, selon la source policière. Cette dernière rentrait de boîte de nuit quand elle a été la cible de plusieurs tirs.



Les faits se sont produits route de Balata à Fort-de-France, a précisé le parquet dans un communiqué.



Touché à la tête et à la poitrine, l'homme est décédé sur place, d'après la source policière. Son véhicule comporte plusieurs impacts de balles de différents calibres.



Un magistrat du parquet de Fort-de-France s'est rendu sur les lieux du crime. L'enquête a été confiée à la division des investigations spécialisées du service territorial de la police judiciaire.



Une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours, a indiqué le parquet.



Les pistes d'un guet-apens ou d'un règlement de comptes sont envisagées, selon la source policière.



Avec 24 meurtres dont 17 par arme à feu en 2024, la Martinique affiche le troisième taux d'homicide le plus élevé de France après la Guyane et la Guadeloupe, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur.



La circulation des armes est massive dans l'arc Antilles-Guyane, entre États-Unis et Amérique du sud, liée aux trafics de stupéfiants.