

Martinique: un homme tué et un enfant grièvement blessé par balles dans une voiture

Fort-de-France, France | AFP | jeudi 20/11/2025 - Un homme de 26 ans a été tué et un enfant de trois ans grièvement blessé par balles mercredi soir en Martinique, alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule, a appris l'AFP jeudi de source policière.



La fusillade s'est déroulée peu avant 20H00 (00H00 GMT jeudi), sur le territoire du Lamentin (centre de l’île), a précisé cette même source.



"Je suis assez traumatisé, stupéfait et en colère par cette situation", a réagi jeudi matin David Zobda, le maire du Lamentin, au micro de la radio locale RCI.



L'élu a demandé une rencontre "au plus vite" avec les services de sécurité.



L'enfant, né en 2022 et qui se trouvait à l'arrière de la voiture, a été touché à la tête. Son pronostic vital est engagé, selon le service d’incendie et de secours.



Le véhicule a été criblé de balles : 20 impacts ont été relevés sur la scène, correspondant aux douilles retrouvées au sol, a indiqué une source proche de l’enquête.



Un représentant du parquet s’est rendu sur place et les investigations ont été confiées au service territorial de police judiciaire.



Ce décès porte à 33 le nombre d'homicides en Martinique depuis le début de l’année 2025, contre 29 sur toute l'année 2024. Il s'agit du 29e meurtre par arme à feu sur la même période.



En Martinique comme en Guadeloupe, les autorités s'alarment d'une circulation massive des armes sur fond de narcotrafic. Les Antilles françaises sont devenues un point de transit privilégié entre l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe.

le Jeudi 20 Novembre 2025 à 06:07 | Lu 82 fois





