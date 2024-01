Martinique: un gendarme grièvement blessé par un scooter lors d'un refus d'obtempérer

Fort-de-France, France | AFP | vendredi 26/01/2024 - Un gendarme a été grièvement blessé jeudi soir par un scooter ayant refusé d'obtempérer alors qu'il effectuait une opération de contrôle à Schoelcher, en Martinique, a indiqué vendredi la préfecture de l'île.



Lors d'une tentative de contrôle de deux personnes circulant sans casque en deux-roues, l'un d'eux a refusé d'obtempérer et a percuté violemment "avec sa moto lancée à pleine vitesse" l'un des gendarmes, "le projetant sur plusieurs mètres et le blessant gravement à la tête et au visage", selon un communiqué de la préfecture.



L'incident a eu lieu à 23H00 jeudi soir (04H00 vendredi à Paris) sur le parking du casino de Schoelcher, une commune accolée à Fort-de-France, le chef-lieu de la Martinique.



Le militaire de 36 ans souffre de multiples fractures au visage et a été hospitalisé, a indiqué vendredi matin à l'AFP le général William Vaquette, commandant de la gendarmerie de Martinique.



Le conducteur, légèrement blessé et brièvement hospitalisé, a été interpellé et placé en garde à vue vendredi.



Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a apporté son "plein soutien au gendarme gravement blessé", sur X.



Lors d'une audition jeudi au Sénat, le général Lionel Lavergne, commandant de la gendarmerie en outre-mer, a rappelé la prédominance des agressions envers les militaires sur les territoires ultra-marins.



Au total, "50% des agressions de gendarmes en 2023 a été commis dans les territoires ultra-marins, cela représente 25% des blessés de la gendarmerie", a-t-il rappelé devant les sénateurs.



"Concernant la situation en Martinique, pour l'année dernière, on déplore plus de 160 militaires de la gendarmerie victimes d'agressions physiques et nous avons plus de 40 blessures graves", a précisé à l'AFP le général William Vaquette.



Une cellule psychologique a été mise en place pour les membres de la patrouille du gendarme blessé.