Martinique: un gendarme blessé lors d'un tir d'arme à feu

Fort-de-France, France | AFP | dimanche 25/05/2025 - Un gendarme a été blessé lors d'un tir d'arme à feu effectué par le passager d'un scooter dans la nuit de samedi à dimanche au Lamentin, en Martinique, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.



Selon une source proche du dossier, le militaire en patrouille a été blessé vers 01H00 du matin, heure locale, quand deux personnes à scooter se sont approchées du véhicule dans lequel il se trouvait avec deux autres gendarmes.



Le passager à l'arrière du deux-roues a sorti une arme et tiré sur la voiture des gendarmes, a indiqué la gendarmerie, ajoutant que les deux véhicules étaient en mouvement quand les faits se sont produits.



Le chef de patrouille, âgé de 56 ans, a été blessé à la tempe, mais il n'était pas possible dans un premier temps de déterminer si sa blessure était liée à la balle tirée ou aux éclats de verre du pare-brise, a détaillé la source proche du dossier.



Le gendarme a été transporté au CHU de Fort-de-France et son pronostic vital n'est pas engagé, a précisé la gendarmerie.



Les deux hommes qui se trouvaient sur le scooter ont pris la fuite, a ajouté cette même source.



La Martinique est confrontée à une circulation des armes et à des homicides qui en font un des départements français les plus criminogènes.