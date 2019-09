Martinique: trois jeunes emportés par une crue soudaine

Fort-de-France, France | AFP | dimanche 08/09/2019 - Trois jeunes sont morts dimanche, emportés par la crue soudaine d'une rivière en Martinique, au Marigot, dans le nord de l'île, a-t-on appris auprès des pompiers.



Les trois jeunes, dont les âges n'ont pas été précisés, étaient venus profiter de la rivière, au lieu-dit Fond Papin, alors que Météo France avait placé l’île en vigilance jaune pour fortes pluies et orages.

Ils ont été emportés vers 15h par une brusque montée des eaux de la rivière le Lorrain, dans la commune du Marigot. Deux corps ont été repêchés dans l'après-midi par les gendarmes et les pompiers, dont l'un juste avant la tombée de la nuit avec l’appui de l’hélicoptère de la sécurité civile.

Le troisième corps était toujours recherché et une enquête était en cours pour déterminer les circonstances du drame.

La Martinique avait été placée en vigilance jaune samedi après-midi pour forte pluie et orage alors qu’il faisait grand soleil. Dans la matinée, quelques averses ont arrosé l’île, notamment dans le centre et le nord, mais c'est surtout en montagne qu'il a beaucoup plu.

La rivière du Lorrain a la réputation de monter rapidement lorsqu’il pleut en amont.

Dimanche après-midi, les pompiers ont également secouru quatre personnes bloquées par la montée des eaux à Fort-de-France, sur le site de Fontaine Didier, fréquenté par de nombreux randonneurs.

A Saint Joseph, sur le site de Cœur Bouliki, de nombreux baigneurs se sont aussi retrouvés piégés par une crue qui a recouvert le gué menant au parking. Il a fallu attendre que l’eau retrouve son niveau normal pour qu’ils puissent regagner leurs véhicules.