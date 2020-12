Martinique: saisie record de 750 kg de cocaïne en mer

Fort-de-France, France | AFP | mercredi 16/12/2020 - Les douaniers de Martinique ont saisi la semaine dernière 750 kilos de cocaïne sur un puissant hors-bord intercepté au large du Vauclin (sud-est), soit la plus grosse saisie de drogue de l'île depuis le début de l’année, a-t-on appris mardi (mercredi à Paris) auprès du procureur de Fort de France.



La saisie a été réalisée dans la nuit du 10 au 11 décembre sur un hors-bord de 9 m, équipé de deux moteurs de 300 chevaux, par les douaniers de la brigade de surveillance du Marin (sud), a précisé le procureur Renaud Gaudeul.



Les douaniers ont interpellé les deux occupants du hors-bord: un Martiniquais âgé de 44 ans, déjà connu des services de police, et un Vénézuélien de 29 ans. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire.



Au lendemain de la saisie de drogue, l'affaire a connu un rebondissement quand un kitesurfeur a découvert le corps d’un homme sans vie au large de la pointe Faula, au Vauclin, non loin de l'intervention des douaniers.



Les deux hommes placés en garde vue ont reconnu que la victime faisait partie de l’équipage du hors bord. L’autopsie de son corps est prévue ce mercredi. "Il se serait jeté à la mer à l’arrivée des douaniers", a expliqué lors de son audition l’un des deux hommes en garde à vue.



La cocaïne, qui avait été récupérée entre la Barbade et Saint Vincent, deux îles situées au sud de la Martinique, devait transiter par Fort-de-France avant d’être expédiée en France hexagonale.



En déplacement en Martinique la semaine dernière, la ministre de la Défense Florence Parly avait également annoncé que la Marine nationale avait saisi le 10 novembre près de 290 kg de cocaïne en interceptant un autre go-fast en mer.