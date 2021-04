Martinique: saisie de 210 kilos de cocaïne à bord d'un voilier

Fort-de-France, France | AFP | lundi 26/04/2021 - L'interception d'un voilier par la Marine nationale à l'ouest de la Barbade en mer des Caraïbes, a permis la saisie de 210 kilos de cocaïne, cachés en grande partie dans la structure du bateau, par les équipes de l'OFAST, l'Office Anti-Stupéfiant en Martinique, a-t-on appris lundi de source judiciaire.



Le voilier de plus de 12 mètres battant pavillon espagnol a été intercepté par une frégate de la Marine Nationale, le Ventôse, dans la nuit du 15 au 16 avril. L'équipage était constitué de deux hommes, un Estonien de 43 ans et un Letton de 64 ans.



Les 210 kilos de cocaïne trouvés à bord étaient destinés au marché européen, où ils auraient pu se revendre plus de 7 millions d'euros.



Selon le procureur de la République de Fort-de-France, Renaud Gaudeul, le navire "arrivait d'Europe, s'était rendu au Marin (en Martinique), puis au large du plateau des Guyanes afin de charger sa marchandise, et depuis là, aurait entrepris a priori, la transat retour, route la plus directe vers l'Europe".



En mer, les marins du Ventôse n'avaient trouvé que 20 kg, soit 17 pains de drogue.



"Après 2 jours de fouilles en mer, ils n'ont pas trouvé plus. La particularité de cette affaire, c'est le soin pris par les individus pour cacher la marchandise", précise Renaud Gaudeul à l'AFP. "Il a fallu attendre leur remise à l'OFAST pour qu'on réalise une perquisition partiellement destructive du navire pour les 190kg supplémentaires".



"Il s'agit du premier voilier intercepté cette année dans la Caraïbe", a précisé à l'AFP un responsable de l'OFAST qui a coordonné cette mission. Un mode de transport qui avait été délaissé ces 4 ou 5 dernières années au profit des go-fast et des tapouilles (bateaux de pêche) d'Amérique du Sud.



Les deux narcotrafiquants présumés ont été présentés à un magistrat instructeur de la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Fort-de-France vendredi.



Ils ont été mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs en relation avec cette infraction et écroués au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique. Ils encourent jusqu'à 30 ans d'emprisonnement.



Selon l'armée, "plus de 5 tonnes de stupéfiants" ont été saisies en mer des Antilles "depuis le début de l’année 2021".