Martinique: manifestations à quelques jours de l'obligation vaccinale

Fort-de-France, France | AFP | samedi 02/10/2021 - Plus d'un millier de personnes ont manifesté ce samedi, en Martinique, contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, qui doit progressivement entrer en vigueur au cours du mois d'octobre, a constaté une journaliste de l'AFP.



Le rendez-vous était fixé à 8h30 devant la maison des Syndicats, à Fort-de-France, où plusieurs organisations syndicales ont pris la parole, devant des manifestants venus exprimer leurs inquiétudes quant à la mise en place du pass sanitaire.



"Mon aîné à 12 ans, il ne peut même plus faire d'activités, il lui faut un pass sanitaire, et je ne veux ni du vaccin, ni des tests", explique Fabienne, mère de deux enfants, opposée comme beaucoup d'autres manifestants à la vaccination et aux mesures sanitaires imposées aux mineurs.



À l'instar des soignants, plusieurs professions ont également exprimé leur opposition à l'obligation vaccinale. Plusieurs dizaines de pompiers étaient ainsi présents dans le cortège, répondant à l'appel de FO Pompier Martinique.



Selon le calendrier fixé par l'agence régionale de santé, les professionnels de santé seront dans l'obligation de réaliser au moins une injection et, pour ceux dont le schéma vaccinal n'est pas complet, présenter un test négatif de moins de 72h au plus tard le 24 octobre. Puis à compter du 14 novembre 2021, l'ensemble des professionnels devra avoir un schéma vaccinal complet. Mais des contrôles débuteront dès le 11 octobre pour s'assurer du respect de ces échéances.



L'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour certaines professions, effective en France depuis le 15 septembre, a été repoussée de plusieurs semaines dans ce territoire d'outre-mer, fortement touché par la quatrième vague de Covid-19.



Depuis le début de l'épidémie, 636 personnes sont décédées du virus, dont 538 au cours de la dernière vague. Mais la vaccination semble avoir du mal à décoller sur l'île, avec seulement 29% de la population globale ayant un schéma vaccinal complet, soit 33% des 12 ans et plus.



Une nouvelle mobilisation doit avoir lieu le 5 octobre.