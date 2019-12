Martinique: deux morts dans un accident de canyoning

Fort-de-France, France | AFP | lundi 16/12/2019 - Une touriste polonaise et de son guide martiniquais, disparus depuis vendredi alors qu'ils faisaient du canyoning dans le nord de la Martinique par mauvais temps, ont été retrouvés morts lundi, a-t-on appris auprès des pompiers.



Ils étaient partis vendredi matin sur le site des Gorges de la Falaise dans la commune d’Ajoupa Bouillon dans le nord de l’île.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cet accident. Les deux victimes ont pu être surprises par une subite montée des eaux provoquées par les fortes pluies de la fin de semaine dernière.

Le guide était un professionnel expérimenté mais les conditions météo s’étaient dégradées dans la journée. En fin de matinée vendredi, Météo France avait placé la Martinique en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Plus de 100 mm d’eau se sont abattus sur cette partie de l’île.

Ne les voyant pas revenir, l’hébergeur de la touriste avait alerté les secours. Les recherches lancées samedi matin aux aurores avec l’hélicoptère de la gendarmerie puis celui de la sécurité civile, ont permis de repérer les deux corps dans la rivière et de les repêcher.