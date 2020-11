Martinique: Lecornu évoque des "mesures de sortie progressives" du confinement

Paris, France | AFP | jeudi 19/11/2020 - Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a évoqué jeudi "des mesures de sortie progressive du confinement" en Martinique, constatant un taux d'incidence en baisse et assurant que les mesures ne seraient pas "alignées" sur Paris.



Pour les territoires d'Outre-mer, le Premier ministre Jean Castex n'avait imposé fin octobre le reconfinement que pour la Martinique, estimant que l'épidémie y connaissait une forte augmentation.



"Les effets du confinement sont bel et bien là, avec un taux d'incidence qui diminue fortement et qui nous replace désormais dans des perspectives plus optimistes", a affirmé le ministre lors d'une audition à l'Assemblée nationale par la délégation aux Outre-mer.



"Dans les jours qui suivront (...), on va chercher à adapter les mesures de protection sanitaire en Martinique", a-t-il ajouté, sans donner de date précise.



Le ministre a souligné que ces mesures seraient "adaptées à la réalité" sur le terrain. "Il n'y a pas d'alignement par rapport à ce qui se passe à Paris", a-t-il assuré.



"On va avoir des mesures de sortie progressive du confinement qui seront précisées dans les jours qui viennent pour permettre à une partie de l'économie de redémarrer et de s'adapter à cette réalité sanitaire", a expliqué M. Lecornu.



Emmanuel Macron doit s'exprimer en milieu de semaine prochaine pour annoncer les étapes et les modalités d'un "déconfinement progressif", a indiqué mardi une source proche de l'exécutif.