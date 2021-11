Martinique/Covid: la justice maintient l’arrivée de la Transat Jacques Vabre

Fort-de-France, France | AFP | vendredi 05/11/2021 - Le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le recours déposé par plusieurs associations et particuliers visant notamment à interdire l'arrivée de la Transat Jacques Vabre en Martinique pour éviter la transmission du Covid-19 par d'éventuels porteurs sains.



"Le juge des référés relève que le préfet de la Martinique et le maire de Fort-de-France ont édicté un certain nombre de mesures pour organiser l’arrivée des voiliers et la venue des spectateurs", souligne le tribunal dans un communiqué adressé aux médias.



Pour le tribunal, "les restrictions relatives à l'entrée en Martinique s'appliquent pleinement, sans possibilité de dérogation, à l'ensemble des navigateurs, organisateurs de la course, familles des équipages".



Le règlement de la course prévoit que les navigateurs présentent un pass sanitaire au départ de l'épreuve du Havre dimanche et effectuent un test de dépistage antigénique à l'arrivée, estimée à 12 à 14 jours plus tard pour les plus rapides.



La ville de Fort-de-France et la préfecture se sont par ailleurs entendues pour annuler le village d'arrivée de la course en cas de dégradation de la situation sanitaire.



La requête déposée la semaine dernière demandait également la fermeture des frontières de la Martinique durant 45 jours.



Concernant ce volet, la juridiction explique qu'une "telle mesure réglementaire ne relève pas de celles que le tribunal peut ordonner".



"Il n'y aurait pas eu autant de contaminations si on n'avait pas laissé entrer autant de touristes sur le territoire depuis le mois de juin", avait argumenté Claudette Duhamel, vice-présidente du Mouvement international des réparations (MIR), une association qui se définit comme "anti-impérialiste", lors du dépôt du recours.



La situation sanitaire tend à s'améliorer en Martinique. Jeudi, le taux d'incidence était de 115 cas pour 100.000 habitants. Un nouvel aménagement du couvre-feu entre 20 heures et 22 heures entrera en vigueur à partir de lundi.



Disputée par 80 bateaux répartis en quatre classes, cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre, prestigieuse course en double bi-annuelle créée en 1993, délaisse pour la première fois l'Amérique latine pour une arrivée inédite en Martinique.