Martine Aubry, maire de Lille depuis 2001, annonce sa démission "mi-mars"

Lille, France | AFP | jeudi 06/03/2025 - "Le temps est venu de passer la main": Martine Aubry, l'emblématique maire socialiste de Lille depuis 2001 et ancienne ministre qui a porté la réforme des 35 heures, a annoncé jeudi sa démission "mi-mars", à un an des prochaines élections municipales.



Lors d'une conférence de presse où elle a d'abord longtemps vanté son bilan à la tête de la ville, l'élue de 74 ans, très émue, a invité le conseil municipal à élire son premier adjoint, Arnaud Deslandes, 42 ans, qui se tenait à ses côtés.



"Je suis élue à Lille depuis 30 ans, je suis maire depuis 24 ans, j'ai encore de l'énergie et des idées, mais le temps est venu de passer la main a une nouvelle génération", a-t-elle déclaré, essuyant quelques larmes, tout en assurant être "très sereine".



Estimant que la sénatrice PS Audrey Linkenheld, un temps pressentie comme candidate, et le député PS Roger Vicot, candidat déclaré à la mairie, avaient leur rôle à jouer au niveau national, elle a jugé que M. Deslandes, son ancien directeur de cabinet, a "la vision nécessaire pour devenir maire de Lille".



Mme Aubry a précisé quitter toutes ses fonctions politiques.



"Je ne prends pas ma retraite politique, je compte bien occuper ma part (...) et participer au renouveau des idées de gauche", a-t-elle néanmoins assuré, tout en précisant n'avoir "pas d'ambition personnelle" pour un poste.