Mars 2017 dans le rétro : les partis prennent position pour la présidentielle et de nouvelles inondations frappent le Pays

1er mars : Les communes associées de Makemo veulent leur indépendance. Les maires délégués de Raroia / Takume et de Taenga / Nihiru ainsi que des conseillers municipaux se lèvent pour dénoncer l'inaction du maire envers leurs projets. Ils demandent qu'un conseil municipal soit mis en place pour débattre de la défusion de ces atolls.



2 mars: Environnement. Des champions de surf en travers d’une pelleteuse : la scène s’est déroulée ce mercredi matin à l’embouchure de la Taharu’u, la rivière principale du district de Papara, à Tahiti. Ce n’est pas une première, c’était déjà arrivé en 2015 à Mundaka, au Pays basque. Le message des surfeurs est clair « Touches pas à mon spot ! ».



3 mars : Contrat de projets. Après avoir entendu les membres du comité de pilotage, le Haut-Commissaire de la République et le Président de la Polynésie française ont arrêté la programmation de 6 nouvelles opérations pour un montant total près de 1,12 milliard de FCFP pour des projets concernant l'eau potable et le traitement des déchets.



6 mars : Câble. Le projet de câble sous-marin international négocié entre la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande, les îles Cook et les Samoa est enfin officialisé. Le financement et l'appel d'offres pour sa construction devraient être finalisés cette année. Le câble a également été baptisé Manatua.



7 mars : Crash d'Air Moorea. Le juge Fragnoli a clôturé son instruction. Près de dix ans après le drame, Le juge d'instruction Thierry Fragnoli a officiellement signé la clôture de l'instruction dans le douloureux dossier du crash d'Air Moorea. La dernière étape procédurale a été franchie ouvrant la voie au procès au pénal dans l'affaire de cette catastrophe aérienne qui avait fait vingt morts, le 9 août 2007, au décollage de l'aéroport de Temae.



13 mars : Viti réclame sa licence mobile. Le petit opérateur internet Viti a demandé une licence mobile il y a un an. Il veut proposer des forfaits mobiles utilisant son réseau 4G. Mais son dossier a pris six mois de retard, assez de temps pour que tous les autres opérateurs lancent leur réseau de nouvelle génération… Viti dénonce des "décisions politique visant à favoriser certains acteurs".



14 mars : Facebook, nouvel outil du procureur dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Le parquet de Papeete a ouvert, lundi, sa propre page sur le plus célèbre des réseaux sociaux. L'objectif de cette nouvelle interface est de permettre aux personnes isolées, et notamment les mineurs, victimes ou témoins de violences, de se manifester directement auprès du procureur par simple e-mail.



15 mars : Vini ouvre son réseau 4G dans l'agglomération urbaine. Vini a ouvert son réseau 4G ce mercredi 15 mars, qui offrira des débits 5 fois plus rapides que sa 3G+. Ce réseau s'étend de Punaauia à Arue et est réservé aux 50 000 abonnés Vini Premium+.



21 mars : Evacuation clinique Cardella. La clinique Cardella a dû être évacuée mardi matin après que deux bidons d'un puissant désinfectant aient été renversés lors d'une opération de livraison. Les émanations de ce produit ont provoqué chez certains patients des picotements. Le produit a été dilué dans l'eau pour stopper les émanations.



23 mars : Le Tahoeraa Huiraatira soutient Marine Le Pen pour la présidentielle. Le grand conseil du parti orange a tranché à l'unanimité ce mardi soir. Les membres ont donc approuvé l'avis des élus du parti en acceptant de soutenir la présidente du Front National pour ces élections. Gaston Flosse met en avant le programme de Marine Le Pen pour justifier ce soutien (statut de pays associés, la dette nucléaire...). Un soutien qui sera effectif uniquement pour la présidentielle. En revanche, aux législatives ce sera une autre histoire.



25 mars : Bruno Barrillot est décédé. Il était un ardent opposant des essais nucléaires en Polynésie française. Bruno Barrillot nous a quittés ce samedi matin. L'annonce a été faite par Oscar Temaru, lors du congrès du Tavini Huiraatira. Bruno Barrillot avait notamment repris ses fonctions en tant que délégué au suivi des conséquences des essais nucléaires, le 15 août 2016



27 mars : Salmonellose. 12 000 poules abattues par mesure de précaution à Taravao. La présence de salmonelle a été détectée récemment dans une ferme avicole de Taravao. La semaine dernière, 12 000 poules de la SCA Heia Tau Arii ont été abattues par mesure de précaution.



28 mars : pêche. Un thonier près des côtes marquisiennes crée la colère des pêcheurs locaux. Depuis le 20 mars, un thonier venant de Tahiti s'est retrouvé à pêcher dans la zone réservée aux pêcheurs locaux, c'est-à-dire à moins de 20 nautiques. Depuis quelques jours, des pêcheurs marquisiens se lèvent pour dénoncer cela, certains d'entre eux sont même allés jusqu'à menacer les pêcheurs du thonier de couper leurs lignes

s'ils ne partaient pas. Le président de la Communauté de communes des îles Marquises interpelle le gouvernement, puisque ce dossier relève de la compétence du Pays.



30 mars : inondations. Une trentaine de familles de Hitiaa et Mahaena ont tout perdu. De fortes pluies se sont abattues dans la nuit du 29 au 30 mars sur Tahiti. Ces épisodes pluvieux ont causé plusieurs dégâts sur la commune de Hitiaa o te Ra.