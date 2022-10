Marquises : Le détail des nouvelles dessertes

Tahiti, le 5 octobre 2022 - Comme annoncé en Une de Tahiti Infos mercredi, la société Zimex Aviation, sous-traitant d'Air Tahiti, va exploiter les deux lignes marquisiennes de Ua Pou et Ua Huka jusqu'en juillet 2026. Le conseil des ministres a approuvé ce choix mercredi et donné le détail des vols et des tarifs.



Le conseil des ministres a approuvé par arrêté, le choix du délégataire et le contrat de délégation de service public (DSP) du transport aérien inter-insulaire des îles Marquises en Polynésie française.



Faisant suite à l’avis d’appel public à candidature du 21 juin 2022 de la DSP du transport aérien inter-insulaire de la Polynésie française, la société Air Tahiti a remporté le lot unique de cette DSP portant sur la desserte des aérodromes de désenclavement de Ua Pou et de Ua Huka.



La date de début d’exploitation de la délégation est établie au 14 novembre 2022. La durée de la DSP est fixée à 44 mois. Le programme de vol de la compagnie propose le nombre de fréquences suivantes :

· 6 fréquences hebdomadaires entre Nuku Hiva et Ua Pou ;

· 4 fréquences hebdomadaires entre Nuku Hiva et Ua Huka ;

· 4 fréquences hebdomadaires entre Ua Huka et Ua Pou.



Huit personnes affectées à la desserte



Le programme de vol est construit avec un aéronef basé à Ua Pou afin de minimiser les charges d’exploitation. Air Tahiti affrètera la société Suisse Zimex Aviation qui basera un Twin-Otter d’une capacité maximale de 19 sièges. Air Tahiti proposera entre 15 et 17 sièges offerts en fonction des tronçons. Air Tahiti Zimex mettra en place un site d’entretien en ligne et un stock de pièces de rechange adéquat sur l’aéroport de Ua Pou, avec la possibilité d’utiliser le hangar situé sur l’aéroport de Hiva Oa de façon régulière et en cas de besoin.

Au total, huit personnes seront affectées à la desserte de ces deux aérodromes de désenclavement : six dans les escales et deux dans les services support (commercial et marketing, administration et finances etc.).



L’activité de transport aérien inter-insulaire en Polynésie française constitue une activité de service public. Ce secteur est un outil fondamental de développement économique indispensable au soutien des politiques de désenclavement et de revitalisation des archipels ainsi qu’à la politique de développement touristique.