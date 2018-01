Mark Salling, star de la série "Glee", retrouvé mort

Los Angeles, ETATS-UNIS | AFP | mardi 30/01/2018 - L'acteur Mark Salling, l'une des stars de la série musicale "Glee", a été retrouvé mort et s'est probablement suicidé quelques semaines avant le début de son procès pour possession d'images pédopornographiques, d'après son avocat et la presse américaine.



"Je peux confirmer que Mark Salling est décédé tôt ce matin", a écrit son avocat Michael Procter à l'AFP mardi. Il avait 35 ans.

D'après le site d'informations sur les célébrités TMZ, il s'est pendu, et son corps a été retrouvé près d'une berge à Sunland, en banlieue de Los Angeles. Une source proche de l'acteur souligne toutefois que toutes les informations de presse ne sont "pas vérifiées, nous rassemblons encore des informations".

La police de Los Angeles n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter le décès du comédien.

Mark Salling incarnait Noah Puckerman dans la série à succès sur un groupe de performance musicale dans un lycée. "C'était une personne gentille et aimante, très créative, qui faisait de son mieux pour atténuer de graves erreurs et manques de jugement", ajoute Michael Proctor.

Son frère, sa mère et son père "apprécient le soutien reçu et demandent que leur vie privée soit respectée", conclut-il.

L'acteur avait été inculpé en mai 2016 pour possession de milliers d'images et vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, particulièrement des fillettes.

Il avait été libéré sous caution après son arrestation par la police de Los Angeles.

D'après la presse américaine, il avait plaidé coupable et s'attendait à écoper de 4 à 7 années de prison lors de sa condamnation en mars.

Un autre acteur de "Glee", Corey Monteith, qui tenait l'un des principaux rôles, était mort en 2013 à l'âge de 31 ans d'une overdose d'héroïne.

La série qui a fait chanter et danser l'Amérique pendant six saisons de 2009 à 2015, avec des stars d'Hollywood faisant des apparitions notoires comme Gwyneth Paltrow.