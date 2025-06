Marion Cotillard et Guillaume Canet annoncent leur séparation

Paris, France | AFP | vendredi 27/06/2025 - Couple star du cinéma français depuis dix-huit ans, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont annoncé à l’AFP leur séparation, une décision prise "d'un commun accord", et "dans une bienveillance mutuelle".



Régulièrement en Une de la presse people, à l'affût de leur vie privée, Marion Cotillard, 49 ans, et Guillaume Canet, 52 ans, ont décidé d'officialiser leur rupture dans un communiqué transmis à l'AFP, "afin d'éviter toutes spéculations, rumeurs et interprétations hasardeuses".



"En faisant preuve de transparence via ce communiqué, Marion Cotillard et Guillaume Canet expriment également la volonté que leur vie privée, et surtout celle de leurs deux enfants, soit respectée", ont-ils précisé.



Les deux stars, qui n'étaient pas mariés, ont décidé "après 18 ans de vie commune, (...) de se séparer d'un commun accord", selon ce communiqué. "Cette décision a été prise dans une bienveillance mutuelle".



Le public découvre leur complicité en 2003 dans "Jeux d'enfants", film où ils jouent des amis qui se lancent des défis amoureux.



A la ville, l'acteur en vue, déjà passé à la réalisation et la comédienne césarisée officialisent leur relation quelques années plus tard, en 2007.



C'est l'époque où leurs carrières respectives entrent dans une nouvelle dimension: Marion Cotillard vient de tourner "La Môme", un biopic d'Edith Piaf qui lui vaudra un Oscar et fera d'elle l'un des visages du cinéma tricolore à l'international, égérie pour Chanel ou Dior, prisée de résalisateurs comme James Gray ("The Immigrant", où elle tient le rôle-titre) ou Christopher Nolan ("Inception", "The Dark Knight Rises").



Guillaume Canet devient de son côté l'un des réalisateurs français qui comptent, en décrochant cette année-là le César du meilleur réalisateur pour "Ne le dis à personne", adaptation à succès d'un roman de Harlan Coben.



- Brochette de potes -



Couple médiatique, les deux stars travailleront ensemble à de nombreuses reprises. Guillaume Canet met Cotillard en scène dans "Les Petits Mouchoirs" (2010), rassemblant une brochette de potes du cinéma français, de Gilles Lellouche à Benoît Magimel en passant par Jean Dujardin. Le film aux cinq millions d'entrées connaîtra une suite après le Covid, "Nous finirons ensemble", à nouveau avec Marion Cotillard.



Le couple s'en donne à cœur joie dans "Rock'n Roll", une comédie déjantée réalisée par Canet en 2017, où Marion Cotillard tourne en dérision son statut de star et de perfectionniste. Et lorsqu'on confie à Guillaume Canet l'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma français pour "Astérix et Obélix: l'Empire du milieu", c'est encore elle qu'il choisit pour jouer Cléopâtre.



Les deux stars ont encore un projet en préparation, le film "Karma", un thriller dont Guillaume Canet a annoncé avoir terminé le tournage il y a quelques semaines.



Figures appréciées du public, suivis chacun par plus d'un million de fans sur Instagram, les deux acteurs revendiquent leur engagement citoyen: lui, en faveur de l'agriculture depuis son rôle de paysan dans "Au nom de la terre", elle pour le climat et l'écologie.



Guillaume Canet et Marion Cotillard s'exprimaient régulièrement sur leur couple lorsque les médias les interrogeaient, mais demandaient à respecter leur vie privée et celle de leurs enfants, qui sont jusqu'ici rarement apparus en public.

