Mario Banner “consacré” à la tête de la DTPN

Tahiti, le 27 janvier 2022 – Le commissaire-divisionnaire Mario Banner a été officiellement installé jeudi au poste de Directeur territorial de la police national de la Polynésie française lors d'une cérémonie présidée par le haut-commissaire, Dominique Sorain. A cette occasion, Mario Banner s'est dit “fier” pour le “fenua” d'être le “premier à occuper ce poste-là”.



Le haut-commissaire, Dominique Sorain, a présidé jeudi la cérémonie d'installation du commissaire divisionnaire, Mario Banner, au poste de premier directeur territorial de la police nationale en Polynésie française. Cette installation vient s'inscrire dans la réforme du ministère de l'intérieur visant à réorganiser la police. Depuis le 1erjanvier, la Polynésie française a en effet rejoint les directions territoriales de la police nationale (DTPN) déjà existantes.



Tel que l'a expliqué Mario Banner jeudi, cette réorganisation va permettre “une direction unique” pour les services territoriaux de la sécurité publique, de la police aux frontières, de la police judiciaire, du renseignement territorial et du service intra-ministériel de formation : “Les cinq services de police, qui avaient chacun un directeur différent, vont être fusionnés au sein de la DTPN dont je viens d'être nommé directeur. Cette politique a été prise en main par le président Emmanuel Macron qui a décidé de cette réforme dans les sites pilotes des outre-mer. Maintenant que les sept collectivités ont leur DTPN, cela va se familiariser sur le territoire national. Nous sommes un peu les précurseurs.”



Regrouper l'ensemble de la police



Invité à commenter cet aboutissement professionnel, Mario Banner a exprimé sa fierté : “En étant commissaire de police, je n'aurais jamais pensé qu'une DTPN serait mise en place sur le territoire et je suis fier pour le fenua, pour moi-même et pour ma famille d'être le premier à occuper ce poste-là.”



Au terme de la cérémonie jeudi, le haut-commissaire, Dominique Sorain, a rappelé le sens de cette réforme qui vise à “regrouper l'ensemble de la police nationale en un seul service” : “C'est une réforme qui avait d'abord été testée dans quelques territoires ultra-marins, dont la Nouvelle-Calédonie, et il a été décidé de l'élargir à l'ensemble des territoires ultra-marins. C'est un moyen de regrouper dans un seul service l'ensemble de la police nationale. Cela va permettre une meilleure unité de commandement et une meilleure capacité d'utilisation des moyens de la police”. Dominique Sorain a également rendu hommage à la carrière de Mario Banner : “J'ai été particulièrement fier d'installer le commissaire divisionnaire Mario Banner car c'est un Polynésien, qui était déjà directeur de la DSP, qui voit son rôle consacré au travers de cette fonction de directeur territorial de la police nationale.”

La DTPN en chiffres - 278 personnels

- Un commissaire

- 16 officiers de police

- 190 gardiens de la paix

- 37 personnels administratifs, techniques et scientifiques

- 34 adjoints de sécurité

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 27 Janvier 2022 à 15:29 | Lu 694 fois