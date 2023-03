Marie Perin s'illustre en "combat jiu-jitsu" au Mexique

Tahiti, le 26 mars 2023 - La Tahitienne Marie Perin a été invitée par Eddie Bravo à participer, ce samedi au Mexique, à la "Medusa female only jiu-jitsu". Une compétition de “combat jiu-jitsu” où les frappes au sol avec les paumes sont acceptées. Et Perin n'a pas fait le déplacement pour rien puisqu'elle a remporté son combat par soumission face à la Britannique Lily Wayman.



Seulement un an et demi après avoir débuté le jiu-jitsu brésilien, Marie Perin a fait, en quelque sorte, son entrée dans la cour des grands ce samedi. Invitée à participer au Mexique à la "Medusa female only jiu-jitsu" par l'une des références de la discipline, l'Américain Eddie Bravo, la Tahitienne a combattu pour la première fois dans un format très particulier, celui du "combat jiu-jitsu". Cette discipline, née il y a quelques années sous l'impulsion notamment d'Eddie Bravo, propose un mix entre le jiu-jitsu brésilien et des frappes au sol réalisées avec les paumes des mains. Le combat jiu-jitsu ou CJJ se dispute en "no gi" (sans kimono) et se déroule sur un seul round de 10 minutes. En CJJ, la victoire s'obtient uniquement par soumission. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Medusa Female Only Jiu-Jitsu (@medusafojj)



Une Marie Perin en feu pour sa première



"C’est un honneur pour moi de faire cette compétition", a confié Marie Perin. "Être déjà repérée par les plus grands, c’est incroyable. Surtout aussi de représenter Tahiti dans une grande compétition comme celle-ci, en plus réservée aux femmes, fait de moi une athlète fière."



Et la Tahitienne n'a pas fait le déplacement au Mexique pour rien. Opposée à la Britannique Lily Wayman dans la catégorie des poids mouches, Perin a rapidement pris le contrôle du combat. Toujours parfaitement placée durant les phases de grappling et très efficace sur sa défense, la Polynésienne a pu asséner beaucoup plus de coups au sol que son adversaire. Complètement dominée par une Marie Perin en feu pour sa première, Lily Wayman a finalement craqué à deux minutes de la fin du combat sur un étranglement de la Tahitienne.



Une très belle prestation de la part de Perin qui a été soulignée par de nombreux spécialistes. L'avenir semble radieux pour la Polynésienne.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 26 Mars 2023 à 13:12 | Lu 70 fois