Mariage royal: le prince Charles conduira Meghan à l'autel

Windsor, Royaume-Uni | AFP | vendredi 18/05/2018 - C'est finalement le prince Charles qui conduira à l'autel l'ex-actrice américaine Meghan Markle, en l'absence de son père malade, pour épouser son fils le prince Harry samedi à Windsor, en pleine effervescence avant les festivités.



Cette annonce par le palais de Kensington vendredi a mis fin à une semaine chaotique où les spéculations sur la présence à la noce de Thomas Markle ont fait de l'ombre aux préparatifs.

Le prince Harry n'aura ainsi jamais rencontré avant le mariage son futur beau-père, âgé de 73 ans, en convalescence d'une opération du coeur après avoir provoqué un scandale pour avoir posé pour des photos rémunérées.

Le demi-frère et la demi-soeur de Meghan se sont également répandus dans les médias, dépités de ne pas avoir été invités.

"Le palais de Kensington a manqué le coche avec la famille", estime la biographe royale Penny Junor, interrogée par l'AFP. "Le palais aurait pu dépêcher quelqu'un outre-Atlantique pour les aider, leur donner quelques conseils, un soutien moral et les préparer" face au déferlement médiatique, selon elle.

"Le prince de Galles est ravi de pouvoir accueillir Mlle Markle de cette façon dans la famille royale", a affirmé le palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry et chargé de sa communication.

- Rencontre avec la reine -

"Je pense que c'est très gentil qu'il le fasse mais cela aurait dû être sa mère", a réagi l'Américaine Peggy Demond, 49 ans, une fan qui campe avant le grand jour à Windsor, à 30 km à l'ouest de Londres. "Sa mère a clairement eu un grand impact sur elle et joué un grand rôle dans sa vie".

Accompagnée des futurs mariés, la mère de Meghan Markle, Doria Ragland, est arrivée vendredi après-midi au château de Windsor pour rencontrer la reine Elizabeth II. Cette professeure de yoga de 61 ans, venue de Los Angeles mercredi, a déjà fait connaissance avec d'autres membres de la famille royale, dont le témoin et frère aîné du marié, le prince William, et le prince Charles.

Grand-père du marié, le prince Philip, 96 ans, qui se remet d'une opération à la hanche, sera présent, a confirmé vendredi le palais de Buckingham.

Les fiancés passeront leur dernière nuit de célibataires séparément, dans des hôtels de luxe proches de Windsor: Harry avec son frère, et Meghan avec sa mère.

A l'approche de la cérémonie, qui sera relayée par les télévisions du monde entier et plus de 5.000 journalistes accrédités, les spéculations allaient bon train sur la robe que portera l'ex-actrice californienne: sera-t-elle blanche? En dentelle ou de satin? Fruit d'un couturier britannique ou étranger?

Plus de 100.000 personnes sont attendues à Windsor, en pleine effervescence depuis plusieurs jours et placée sous haute surveillance policière. - Camping - Des dizaines de touristes armés de sacs de couchage et de chaises de camping se préparaient vendredi à passer la nuit à la belle étoile afin d'être aux premières loges pour assister à la procession en calèche du couple après leur mariage.

Parmi eux, Sam Perez, un New-Yorkais de 50 ans, équipé d'un oreiller et d'une couverture. "Cela n'arrive qu'une fois dans une vie, c'est pour ça que je suis là (...) Les gens de la ville sont vraiment gentils, ils apportent du café, des biscuits, du thé chaud".

Mais ce remue-ménage n'est pas du goût du tous les habitants, pressés de retrouver un semblant de quiétude. "C'est quand même sacrément pénible", estime Michael Mannix, 71 ans, en dégustant une pinte, cigarette à la main, à la terrasse d'un pub. "Tous mes bus vont arrêter de circuler" et "ça déborde partout de camions de télévisions".

Après la cérémonie, 600 invités seront conviés à déjeuner au château. Parmi eux figurent des acteurs de la populaire série "Suits", qui a rendu Meghan Markle célèbre, notamment Sarah Rafferty et Gabriel Macht. D'autres amis proches de l'ex-actrice devraient être de la fête, comme la styliste américaine Misha Nonoo, qui aurait permis la rencontre du couple, et Markus Anderson, consultant du club privé Soho House à Toronto.

Le point final du repas sera un gâteau combinant l'acidité du citron à la douceur de la fleur de sureau, spécialement conçu pour le couple par la cheffe pâtissière américaine Claire Ptak, qui tient boutique dans l'est de Londres. Ce "cake" royal sera présenté d'une façon "non traditionnelle", selon elle.