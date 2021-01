Mareva Georges présente le premier "Margareth's Place" au Diadème

Avec l’aide de la fondation privée de Paul et Mareva Georges-Marciano le programme "Margareth’s Place" , en faveur des élèves exclus du système scolaire qui existe déjà aux États-Unis, est désormais en place au fenua, au lycée du Diadème, à Pirae. Celle qui fut élue Miss France 1991 a présenté, ce mardi, en présence de Christelle Lehartel, ministre de l'Éducation, et de Philippe Beuchot, proviseur du Diadème, le salon qui a été aménagé spécialement pour l'accompagnement de ces élèves en difficulté. "Il y a deux ans lors de la fusion du lycée Aorai et de Taaone, l'objectif était de viser l'excellence. Des jeunes qui sont bien dans leur tête et dans leur corps, c'est tendre vers cette excellence", a déclaré le proviseur du lycée.Concrètement, les "Margareth's Place", financés par la fondation du joueur de baseball Joe Torre, lui aussi victime de violences conjugales, sont des salons confortables et confidentiels, installés dans les établissements, où les élèves peuvent venir s’exprimer auprès de professionnels. "C'est un programme vitale pour notre jeunesse", a insisté Mareva Georges, ancienne élève du lycée Taaone. "Cet espace qui sera rempli de messages positifs, va être un vrai cocon pour ces jeunes. Ces jeunes deviendront ensuite les ambassadeurs du fenua de demain."Selon la reine de beauté, ce programme a fait ses preuves au pays de l'Oncle Sam. Grâce aux "Margareth's Place", "94% des jeunes se disent en sécurité au sein de cet espace. 91% indique avoir repris confiance en eux et en leur avenir", précise Mareva Georges.