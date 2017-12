Marchez pour le Téléthon à Taravao

TARAVAO, le 8 décembre 2017. L’ADAT et la FAPF organisent sur la presqu’île la deuxième édition des « 24 heures de marche nordique de Tahiti iti» pour soutenir le Téléthon.



Venez parcourir 1, 5, 10 km ou plus en marche nordique sur le stade du collège de Taravao. Le stade sera ouvert ce vendredi à partir de 18 heures jusqu'à ce samedi 18 heures.



Chaque km effectué permettra de récolter 200 F. Les bâtons sont fournis.

Si vous ne pouvez pas venir marcher, vous pouvez être sponsor de l’événement en achetant des km.

Les km seront réalisés par d’autres personnes durant les 24h (1 carnet de 5 km coûte 1000F)



Samedi matin, de 9 à 11 heures, des ateliers Kid’s athlé pour les enfants (7/11 ans) seront mis en place.

Durant ces 24 heures de nombreuses activités sont prévues pour petits et grands.



Tous les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon. En 2016, 500 000 grâce à 400 participants avaient pu être récoltés.