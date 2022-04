Manutea Millon s'offre la Toa Va'a à Papeari

Tahiti, le 24 avril 2022 - Première victoire de la saison pour Manutea Millon qui s'est imposé, samedi à Papeari, à la Toa Va'a Race. Le 'aito de Manihi Va'a a bouclé le parcours de 20 km en 1h35'31 et a devancé de plus de 2 minutes son dauphin, Tutearii Hoatua. Le Shellien Brice Punuataahitua a complété le podium de la course. Chez les dames, avec seulement quatre inscrites, c'est Sandreane Taputuarai qui l'a emporté. Et en juniors on note la victoire de Rony Tama.



Après l'échec des championnats de Polynésie de va'a vitesse, les 'aito étaient de retour, et en nombre, à Papeari pour la 3e édition de la Toa Va'a, organisée par le club Matahere. En open homme ils étaient 170 rameurs à prendre le départ de la course. Au programme un parcours de 20 km entre le Motu Ovini, à Papeari, et le Motu Puuru, de Mataiea. Les cadors du V1 étaient évidemment de la partie à commencer par les rameurs de Shell Va'a, de Pirae Va'a du Team OPT ou encore du Team Air Tahiti Va'a.



Mais la course a été dominée, samedi, par Manutea Millon, sociétaire de Manihi Va'a cette saison et natif de Mataiea. Sous la pluie, "Blue Flash" a montré toute sa connaissance du plan d'eau en bouclant le parcours de 20 km en 1h35'31. Millon a devancé de plus de deux minutes, le natif de Tautira et rameur du Team OPT, Tutearii Hoatua, qui a réglé au sprint un groupe composé des Shelliens, Brice Punuataahitua, troisième, Narai Atger, quatrième, et Kevin Kouider, de Pirae Va'a, qui a complété le top 5 de la course. Pirae Va'a et Shell Va'a qui ont par ailleurs placé chacun trois rameurs dans le top 10 de la course.



En juniors la course a été remportée par le jeune espoir de Bora Bora, Rony Tama, en 1h41'25. Ce dernier a devancé d'une trentaine de secondes le dernier vainqueur du Te 'Aito junior, Taputuura Delpuech, natif lui de Rangiroa. Le podium de la catégorie a été complété par le jeune talent de Shell Va'a, Keoni Sulpice. Et du côté des dames, avec seulement quatre inscrites, Sandreane Taputuarai l'a emporté devant Cathy Ly Waut Tefaarere et Lova Pani. Et en juniors dame, Ranitea Mamatui (EDT Va'a) s'est imposée.



Matahere s'impose en V6 Des courses V6 étaient aussi au programme de la Toa Va'a. Ces dernières cependant ont eu moins de succès avec 14 équipages sur la ligne de départ. Une course de 13 km qui a été dominée par le club de Matahere Va'a en 56'17. A 15 secondes, les vétérans de Toatai ont pris la deuxième place et Ifremer s'est offert la troisième place, à près de 20 secondes du vainqueur. Les 'aito enchaineront dès samedi, avec une nouvelle édition de la Coupe de l'environnement, course V6 entre Taaone et la Pointe Vénus.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 24 Avril 2022 à 16:34 | Lu 148 fois