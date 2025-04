Manutea Millon conserve son titre

Tahiti, le 5 avril 2025 - Ce samedi, au Motu Ovini de Mataiea, se tenait la 6e édition de la Te Toa Nui. Cette course, qui entre dans les classiques de V1 au Fenua, a vu la victoire, pour la troisième fois consécutive, de Manutea Millon. Le rameur de Teva i Uta était en mission chez lui pour conserver son titre. Il a dû jeter toutes ses forces dans une bataille face à un Kyle Taraufau des grands jours.



Tout au long de la journée, le magnifique Motu Ovini de Teva i Uta, chef-lieu de la team Air Tahiti Va'a, accueillait la sixième édition de cette course de V1. Avec plus de 200 participants malgré la Te Aito de Manihi, cette course devient un événement incontournable du calendrier de va’a. Pour Aldo Maueau, président du club de va’a d’Air Tahiti, c’est une belle récompense, et surtout une mise en lumière de cette partie de l’île qui lui est chère : “On est basé ici, à Papeari. Nos rameurs viennent de Teva i Uta ou de la Presqu'île, aussi bien chez les seniors que chez les jeunes. Donc c’était important pour nous d’organiser une course à la maison. Ça permet aussi d’animer ce coin de l’île où l’on se sent bien. C’est une grosse préparation pour pouvoir accueillir toutes ces catégories, mais maintenant, entre cette course et celle de V6 que nous organisons chaque année, on est rodé.”



Et il faut l’être, car entre les courses du matin – qui concernaient, chez les filles et les garçons, les benjamins, les minimes et les cadets – mais aussi les opens femmes, les vétérans hommes 50, 60 et 70 ans, et celles de l’après-midi consacrées aux seniors, vétérans 40 et juniors, tous les bénévoles du club ont été sollicités pour que cet événement soit une réussite.



Un finish de toute beauté



Et ce fut le cas autant sur terre, avec de nombreuses animations proposées aux spectateurs venus encourager les rameurs et rameuses, que sur l’eau, où la bataille fut féroce. Et quel plus bel exemple que l’arrivée que nous ont offerte Kyle Taraufau et Manutea Millon ! Les deux ‘aito ont tout donné et franchissent la ligne d’arrivée avec seulement deux secondes d’écart. Sur un parcours de 20 km, les deux hommes se sont livré une bataille de tous les instants. Double vainqueur de l’édition, le local de l’étape, Manutea Millon, prenait les devants dès le départ, en tentant de contrôler la course : “J’ai essayé de prendre un bon départ, d’avoir un bon feeling. Je me suis posé dans le surf et j’ai géré au maximum la remontée. Kyle est bien revenu, il était puissant. Je me suis mis derrière lui. J’ai essayé de le tenir le plus longtemps possible. Mais à la fin, je me suis dit que si je restais derrière, je finirais deuxième… et pour moi, ce n’était pas pensable. Surtout ici. Le mental a fait le reste.”

Un mental boosté par l’envie d’un triplé, mais surtout de faire honneur à sa commune : “Moi je suis d’ici, de Mataiea. C’était important pour moi de gagner ici. Et puis je voulais faire le triplé, donc j’ai tout donné sur l’arrivée.” Une arrivée digne des plus grands sprints finaux, où son adversaire du jour, Kyle Taraufa, capitaine de la team Air Tahiti, a réalisé une très belle deuxième partie de course : “J’ai pris un départ mitigé. Malgré ça, je me sentais bien. Je savais qu’à l’extérieur du lagon, je serais à l’aise. Il fallait juste que je reste au contact des rameurs de tête avant d’arriver à la passe, car pour la remontée, je sais que je suis dans mon élément. J’ai pu bénéficier d’une bonne vague qui m’a replacé à la deuxième place. La fin, on la connaît, mais je suis vraiment satisfait de ma course.” Le “Sergent” n’en est qu’à sa deuxième course, et il affiche déjà de très bons résultats : “Je me sens vraiment bien en ce début de saison. J’ai amélioré mon temps sur la dernière course et aujourd’hui, j’ai vraiment eu de bonnes sensations. J’ai un nouveau va’a, donc il faut encore quelques réglages, mais ça vient petit à petit. On s’est régalé avec les copains, il y a un super niveau. Ça nous pousse à nous surpasser. Et quand je vois tous ces jeunes sur le plan d’eau, ça fait plaisir. On sent que la relève est assurée.”



La relève est bien assurée



Et Kyle sait de quoi il parle. La team Air Tahiti couve une petite pépite : Chance Tavita. Tout juste auréolé d’une victoire à la Te ‘Aito de Manihi et à peine rentré, Chance a participé le matin à la course de sa catégorie, les cadets, qu’il a largement remportée. Pas encore rassasié, le rameur de Rangiroa a pris le départ de la course juniors l’après-midi pour une nouvelle victoire : “C’est vrai que ça fait beaucoup de courses, mais mon entraîneur m’a dit de les faire, alors je les ai faites. Je m’entraîne beaucoup et je suis bien entouré par les anciens. Ils m’aident à progresser. Je tiens à les remercier pour tout ce qu’ils font pour moi, ici et à Rangiroa.”



Le va’a polynésien a un bel avenir devant lui, et des jeunes comme Chance pourront continuer à écrire son histoire.







