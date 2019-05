Manuia Maiti propulsée à la tête du Conseil des retraites

Sur les neuf membres présents ou représentés, sa candidature a recueilli une majorité de cinq voix (la sienne, celles de Cyril Le Gayic, de Lucie Tiffenat, de Mahinui Temarii, pour O Oe To Oe Rima, et la voix de Daphnis Chang Si Nam pour le syndicat de retraités SGARP), tandis que la candidature de Régis Chang, représentant du Medef-Polynésie au sein du COSR, a recueilli quatre voix sur cinq parmi les syndicats d’employeurs, le représentant de la CPME étant absent. L’ancien directeur de la Caisse de prévoyance sociale a ensuite été élu vice-président de l’instance à l’unanimité des présents.Malgré plusieurs tentatives, nous n'avons pas réussi à recueillir l'éclairage de Cyril Le Gayic jeudi. Mais il semble que la candidature de Manuia Maiti à la présidence du COSR ait été proposée par le représentant de la CSIP. Ce dernier s’en serait expliqué comme d’une élégance en constatant que seules trois femmes siègent dans ce comité des treize. Cette démonstration aura suffi pour convaincre le représentant du SGARP et l’intéressée, malgré son étonnement. Du côté des syndicats, l'affaire semblait entendue.Le problème, c’est qu’un accord verbal entre syndicats d’employeurs et de salariés avait été conclu après que Patrick Galenon, le secrétaire général de la CSTP/FO, a pris la présidence du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale pour les deux prochaines années : par souci d’équité dans le débat sur les ajustements de la réforme, ce gentleman agreement prévoyait qu’un représentant des syndicats d’employeurs prenne la tête du COSR. Il devait s’agir de Régis Chang. "Et là, Cyril Le Gayic nous sort ça du chapeau ?, s’indigne Patrick Bagur, le président du Medef-Polynésie, en évoquant un "coup de couteau dans le dos" : Je ne comprends pas. Cet organisme avait besoin de quelqu’un qui connaisse bien les dossiers, dont la parole aurait porté. Régis était capable de porter ce projet. Les deux premières années de la réforme sont capitales. C’est comme si les syndicats voulaient saboter le système."Interrogée à chaud après son élection, la nouvelle présidente du COSR n’a pas cherché à maquiller son inexpérience sur le détail du dossier des retraites : "Je connais les grandes lignes. Nous avons reçu aujourd’hui les projets d’arrêtés. Il va nous falloir approfondir."Et loin de regarder une manœuvre stratégique, dans ce pas de côté des syndicats, elle préfère voir ce soutien surprise comme un appui vertueux "parce que je représente la jeunesse et qu’ils ont voulu donner un souffle nouveau au COSR. (…) Je me vois comme représentante des jeunes qui sont à la fois salariés et patrons".