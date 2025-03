Manuel Valls en déplacement aux Antilles à partir de vendredi

Paris, France | AFP | lundi 10/03/2025 - Le ministre des Outre-mer Manuel Valls se rendra aux Antilles du 14 au 19 mars, a annoncé son cabinet lundi, sur fond de tensions persistantes autour de la vie chère dans ces territoires ultramarins.



Ce déplacement mènera successivement Manuel Valls à Saint-Martin (14 mars), Saint-Barthélemy (15 mars), la Guadeloupe (15-17 mars) et la Martinique (17-19 mars).



"Face aux défis multiples rencontrés dans les Antilles, particulièrement celui de la vie chère, ce déplacement marque la détermination du ministre d'État à entendre et à agir face aux préoccupations concrètes dans chacun de ces territoires", a indiqué dans un communiqué le ministère des Outre-mer.



La Martinique a été le théâtre, à l'automne 2024, d'une vaste mobilisation émaillée d'émeutes contre la cherté de la vie, alors que les prix des produits alimentaires y dépassent souvent de 40% ceux de l'Hexagone.



Face à ces tensions, le Sénat a adopté mercredi dernier plusieurs mesures visant à renforcer la concurrence et à lutter contre l'opacité des prix dans les territoires ultramarins.