Manu Iva a été la plus rapide

PAPEETE, le 11 septembre 2019 - La pirogue Manu Iva est arrivée en tête de la quatrième régate du championnat de Polynésie 2019 de va’a Tai’e Tautoru en 1H27’10, devant Manu Ura en 1H28’33 et Terematai en 1H29’29.



La quatrième régate du championnat de Polynésie 2019 de va’a Tai’e Tautoru, le Holopuni Va’a Mara’amu Run, s’est déroulée samedi entre Tahiti et Moorea. La pirogue Manu Iva arrive en tête en 1H27’10 devant Manu Ura en 1H28’33 et Terematai en 1H29’29. Pas moins de sept pirogues à voile étaient engagées. Afin d’avoir les conditions optimales, la course était en période d’attente et le parcours validé le jour même. Pour la deuxième année consécutive, le parcours choisi fut Pirae-Maharepa, soit 28 kilomètres au total.



Grâce à des conditions optimales, le record du premier de l’édition 2018 a été battu par les six premières pirogues de l’édition 2019. La pirogue à voile de type Holopuni est une pirogue basée sur un modèle ancien mais construite en matériau moderne. Elle possède trois coques, ce qui diminue les risques de retournement. Du 23 au 30 novembre sera proposé le Holopuni Va’a Voyage, un périple qui mènera ses participants de Tahiti jusqu’à Moorea, Huahine, Raiatea, Taha’a et Bora Bora. SB