Manoukian raconte la musique à sa façon dans son seul-en-scène

Tahiti, le 2 août 2022 – André Manoukian est de retour sur la scène du motu de l’InterContinental Tahiti, cette fois-ci dans une “conférence pianotée” qui aborde sa version très personnelle de l’histoire de la musique. Les Notes qui s’aiment, un spectacle drôle et instructif, sera joué les 3 et 4 décembre.



On le connaissait juré de La Nouvelle Star et pianiste de jazz, mais dans son dernier spectacle, André Manoukian enfile le costume du “conférencier”. Dans son seul-en-scène Les Notes qui s’aiment, la musique est bien évidemment au cœur du propos et c’est toute son histoire, à travers les époques, que l’auteur et compositeur nous fait explorer, assis à son piano.



Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en 3 000 avant J.-C. dans une pyramide égyptienne ? Que l’expression “con comme un ténor” est justifiée par les lois de l’acoustique ? Que l’exécution de Robespierre a donné naissance au jazz ? Autant d’anecdotes insolites et intéressantes qui sont à découvrir dans ce parcours érudit et déjanté sur les routes de la musique, le tout ponctué des célèbres punchlines de l’artiste d’origine arménienne qui ont contribué à sa notoriété.



Aux anecdotes historiques se mêlent les anecdotes personnelles. Sur scène, André Manoukian explique pourquoi certaines notes nous tirent des larmes, quand d’autres nous angoissent ou nous rendent idiots d’amour. Et l’amour, le comédien à la réputation de séducteur, ça le connaît. Tout du moins les “muses” et les “sirènes” qui l’ont accompagné dans sa vie et dans ses créations, mais surtout les peines de cœur, car “l’inspiration suprême, c’est quand on se fait larguer”. Ce ne sont pas Beethoven et Wagner qui vont le contredire…



Une vie dédiée à la musique



La musique fait partie intégrante de la vie d’André Manoukian depuis son plus jeune âge. Il a étudié à la Berklee College of Music de Boston, sorti quatre albums, créé un groupe de jazz (Horn Stuff), écrit des tubes pour les plus grands (Michèle Torr, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Janet Jackson, Liane Foly…), accompagné musicalement plusieurs stars de la chanson française et fondé le festival Cosmojazz de Chamonix. Et comme rien ne l’arrête, il se fait également connaître sur le petit écran en intégrant le jury de La Nouvelle Star et sur les antennes de France Inter en animant de savoureuses chroniques. Il a également lancé Muzeek, une start-up se basant sur l’intelligence artificielle pour accélérer le processus de synchronisation de son à l’image.



Cette année est encore riche pour l’artiste acharné qui enchaîne les concerts et prépare un nouvel album, prévu pour fin 2022. Sans oublier son retour attendu sur la scène du motu de l’InterContinental Tahiti, qu’il avait déjà foulée en 2013 lors de deux soirées de concert avec la chanteuse américaine China Moses. Rendez-vous maintenant les 3 et 4 décembre, toujours à l’initiative de SA Productions, pour découvrir André Manoukian autrement, dans un one-man-show mélodieux.



Infos pratique Les Notes qui s’aiment, une histoire de la musique telle que vous ne l’avez jamais entendue (ancien titre : Le Chant du Périnée)

Samedi 3 et dimanche 4 décembre à 19 h 30 sur le motu de l’InterContinental Tahiti Resort & Spa.

Tarifs : de 5 500 Fcfp à 7 500 Fcfp (frais Web : + 101 Fcfp/place achetée en ligne).

Billets en vente sur www.ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue et Taravao, et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute.

