Manohiva et Vaheana, grands vainqueurs du Hura Tapairu

PAPEETE, le 1 décembre 2018 - Ils ont remporté avec brio la 14ème édition du Hura Tapairu. Dix groupes finalistes sont remontés sur la scène du Grand Théâtre, samedi soir, pour tenter de séduire au mieux les membres du jury. Après les délibérations, le verdict est sans appel, Manohiva et Vaheana remportent ce concours de danse traditionnelle.



C'était l'euphorie samedi soir, dans le Grand Théâtre de la Maison de la Culture, où s'est tenue la soirée des finales de la 14è édition du Hura Tapairu.



Dix groupes finalistes se sont retrouvés de nouveau devant les membres du jury. En Mehura, il y avait HIA’AI de Turia Temorere, VAHEANA de Vaheana Le Bihan Robson, TAHITI IA RURU-TU NOA MEHURA d’Olivier Lenoir, MANOHIVA MEHURA de Poerava Taea, TOA MATAROA de Toanui Mahinui et TEMATAHIRA de Jane Maopi. Pour la catégorie Tapairu, vous retrouverez HITIREVA ‘AITO, IA ORA TE HURA, HITIREVA TAPAIRU et MANOHIVA.



Après une courte délibération, les membres du jury ont annoncé le palmarès.



Pour la catégorie Mehura, l'école de danse de Vaheana décroche le 1er prix devant Manohiva Mehura, Hia'ai et Toa Mataroa.



Dans la catégorie Tapairu, la troupe de Manohiva arrive sur la plus haute marche du podium, Hitireva 'Aito et Hitireva Tapairu finissent respectivement à la 2è et 3è place.



34 formations étaient inscrites cette année, dont 29 dans la catégorie Mehura.