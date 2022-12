Manohiva a -quasiment- fait l'unanimité au 16e Hura Tapairu

Tahiti, le 2 décembre 2022 – La 16e édition du Hura Tapairu a pris fin samedi soir avec la soirée des finalistes, durant laquelle les groupes primés vendredi soir ont célébrés leur dernière heure de gloire. Aussi, les finalistes en catégorie mehura se sont affrontés une ultime fois pour tenter d’accéder au podium final, annoncé en fin de cette dernière soirée. C’est Manohiva qui a remporté le plus de prix cette année.





Le Hura Tapairu s’est achevé avec les deux dernières soirées consacrées aux remises de prix, vendredi et samedi soir au grand théâtre de la Maison de la culture. Pour rappel, cette 16e édition a compté un total de 31 formations locales en lice, pour prétendre à un titre en mehura ou en tapairu, voire en catégories facultatives telles que le ‘aparimaapipiti, ‘ote’a ‘apipiti ou pahu nui. Le jury a également attribué trois prix spéciaux : prix ‘orero, prix d’encouragement et prix du plus beau message.

Le palmarès de cette édition a été annoncé vendredi soir, excepté pour la catégorie mehura, dont le nom des gagnants n'a été révélé que lors de la soirée des lauréats, samedi soir. Au bilan de ces résultats, Manohiva est le grand vainqueur de cette édition avec un prix dans chaque catégorie–excepté en ‘aparima ‘apipiti–, et a également obtenu le grand prix Hura Tapairu 2022.





Mehura



Dix groupes ont été qualifiés vendredi soir lors de la remise des prix, et ont dû s’affronter une ultime fois à la soirée des finalistes, pour prétendre à une place sur le podium final qui a été révélé samedi soir. Se sont donc retrouvés en finale samedi soir : Tahiti Ora ; Tamari’i Vairao ; O meha’i nui hine ; Manohiva mehura ; Arai’a ; A Hura Raiatea ; Tamau ; Te Re-nui-here mehura ; Te Vahine Tapairu et Toa Mataroa.

Sur le podium final, Manohiva se retrouve en première place, suivi de O meha’i nui hine, de Tahiti Ora et de Tamari’iVairao.





Tapairu



La troupe Manohiva ressort unique vainqueur de la catégorie Tapairu puisqu’elle obtient le premier prix ‘ote’a et ‘aparima.

La deuxième place du classement en ‘ote’a revient à Hei Rurutu, suivi de ‘Atoroira’i. Quant au classement du ‘aparima, Tapairu Tahiti remporte le deuxième prix et Hei Rurutu le troisième.





Catégories facultatives



En raison du désistement de la troupe TamarikiPoerani, le jury n’a pu définir de gagnants en catégorie ‘ote’a ‘apipiti puisque seulement deux groupes ont concouru, Hei Rurutu et Onaika tatou.



En revanche, sur un total de trois groupes participants à la catégorie ‘aparima ‘apipiti, c’est le duo de Hei Rurutu qui a obtenu le prix de la meilleure prestation dans cette catégorie.



Pour finir avec le palmarès des catégories facultatives, c’est ‘Atoroira’i qui est arrivé en tête dans la catégorie pahu nui, suivi de Manohiva et de Tapairu Tahiti qui est venu compléter le podium.





Prix spéciaux



La troupe Pere Ahi de la Direction des solidarités, des familles et de l’égalité a remporté le prix spécial du message, en l’occurrence celui des droits de l’enfant.



Le prix spécial ‘orero a été attribué à l’orateur de ‘Atoroira’i.



Pour finir, la troupe d’élèves du lycée La Mennais, Te Honora’a, a reçu le prix d’encouragement de cette année.