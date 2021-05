Manoeuvres militaires Japon/France/Etats-Unis dans une région nippone

Tokyo, Japon | AFP | mardi 11/05/2021 - Le Japon a donné mardi le coup d'envoi de manoeuvres militaires communes dans le sud-ouest avec des forces françaises et américaines, sur fond d'inquiétudes face aux ambitions territoriales, y compris maritimes, de la Chine dans la région.



La participation d'une frégate australienne est également programmée pour la phase maritime de ces exercices navals, aériens et terrestres, baptisés ARC21 et qui dureront toute la semaine sur l'île de Kyushu. C’est la première fois que la France est impliquée dans de telles opérations d'entraînement interarmées avec la marine et des soldats au sol dans l'archipel nippon.



Les préparatifs se déroulent de mardi à jeudi au Camp Ainoura, la phase maritime opérationnelle s'ouvre vendredi dans l'ouest de Kyushu et le volet aéroterrestre est prévu pour samedi et dimanche au terrain d'entraînement de Kirishima, selon des sources militaires.



Au total, un sous-marin japonais et dix bâtiments de surface -six japonais, un américain, un australien et deux français (le porte-hélicoptères amphibie "Tonnerre" et la frégate "Surcouf") sont engagés dans ces manoeuvres, a dit à l'AFP un haut responsable de la marine française.



Y prennent également par des avions de patrouille maritime japonais, des hélicoptères embarqués, des chasseurs F-2 japonais et des chasseurs F-16 de l'US Air Force.



Les forces terrestres impliquent quelque 300 soldats, dont 60 Français.



Les thèmes retenus incluent la navigation tactique, la lutte antinavire, antiaérienne, sous-marine, amphibie, la mobilité aéroterrestre, notamment le mouvement des troupes à partir des porte-hélicoptères, et le combat urbain, selon l'officier français qui précise que l'exercice se déroule avec les "contraintes" des mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus.



Défis chinois



Il intervient à un moment où Tokyo cherche à approfondir la coopération en matière de défense au-delà de son principal allié américain, afin de contrer l'affirmation croissante de la présence de la Chine dans les mers régionales, notent des experts.



Le Japon proteste régulièrement contre l'arrivée de bateaux chinois autour d'îles qu'il appelle Senkaku, revendiquées sous le nom de Diaoyu par Pékin.



L'opération d'entraînement revêt un caractère "dissuasif" face au "comportement de plus en plus agressif de la Chine dans la région", a dit à l'AFP Takashi Kawakami, le directeur de l'Institute of World Studies à l'Université Takushoku de Tokyo.



Une alliance quadrilatérale regroupe déjà Etats-Unis, Japon, Inde et Australie. La France, qui a des intérêts stratégiques dans la région Indo-Pacifique où elle possède des territoires, s'est beaucoup rapprochée de ces partenaires ces dernières années.



"La France partage la vision d'une (région) Indo-Pacifique libre et ouverte", a déclaré en avril le ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi en annonçant ces manoeuvres militaires. Mardi, la marine nippone a souligné dans un communiqué que l'objectif de ces dernières était d'"améliorer les compétences pour la protection d'îles".



Côté français, on explique que l'exercice vise à "développer la coopération multilatérale de défense", à "renforcer l'interopérabilité des armées", à "améliorer les savoir-faire tactiques" et à "mettre en oeuvre l'accord de soutien logistique France-Japon". Les forces françaises impliquées font partie de la mission "Jeanne d'Arc" qui a débuté le 18 février et dont l'objectif est de former des officiers et d'oeuvrer à la coopération internationale.



Le mois dernier, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a été le premier dirigeant étranger à être accueilli à Washington par le président américain Joe Biden.



Les deux hommes ont promis de faire face "ensemble" aux "défis" lancés par Pékin, que ce soit vis-à-vis de Taïwan ou dans les espaces maritimes. M. Suga a assuré que Washington et Tokyo s'opposeraient à "toute tentative" chinoise de "modifier le statu quo par la force ou l'intimidation dans les mers de Chine méridionale et orientale".



La Chine a répliqué en dénonçant des tentatives d’"ingérence" dans ses affaires intérieures et de "division" de la région Asie-Pacifique.



Selon l’agence de presse Kyodo, l’amiral John Aquilino, qui vient d’être nommé à la tête du commandement américain de la région Indo-Pacifique, fera une visite au Japon dans la deuxième moitié de mai.



Le Royaume-Uni cherche également à étendre son influence dans la zone Indo-Pacifique. Fin avril, elle a annoncé que son porte-avions Queen Elizabeth irait d'ici à la fin de l'année dans plusieurs pays de la région, dont le Japon et l'Inde.