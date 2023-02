Manille permet à Washington d'accéder à des bases militaires supplémentaires

Manille, Philippines | AFP | jeudi 02/02/2023 - Les Etats-Unis et les Philippines ont dévoilé jeudi un accord permettant aux soldats américains d'accéder à quatre bases supplémentaires de ce pays d'Asie du Sud-Est qui cherche, comme son allié de longue date, à contrer la montée en puissance militaire de la Chine.



Washington et Manille sont convenus de l'extension d'un accord existant pour inclure quatre nouveaux sites "dans des régions stratégiques du pays", à l'occasion d'une visite aux Philippines du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.



"Les Philippines et les Etats-Unis sont fiers d'annoncer leurs plans pour accélérer la mise en oeuvre complète de l'Accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA) avec la décision de désigner quatre nouveaux sites convenus dans des régions stratégiques du pays", ont fait savoir des responsables américains et philippins dans une déclaration commune.



Les deux pays sont alliés depuis plusieurs décennies en matière de sécurité, notamment par un traité de défense et un pacte de 2014, connu sous l'acronyme d'EDCA, qui permet aux soldats américains d'accéder à cinq bases philippines mais aussi d'y stocker des équipements et matériels militaires.



Cet accord intervient alors que Washington a rouvert son ambassade aux îles Salomon, 30 ans après sa fermeture, sur fond de rivalité croissante avec Pékin dans le Pacifique Sud.



Les Etats-Unis auront accès à au moins neuf bases militaires des Philippines. Des pourparlers se poursuivent pour un 10e site potentiel, a déclaré un responsable philippin à l'AFP.



Les Etats-Unis cherchent à resserrer leurs liens avec Manille, distendus ces dernières années. L'ex-président philippin Rodrigo Duterte avait préféré se tourner vers la Chine au détriment de Washington, ancien colonisateur des Philippines.



Mais le nouveau gouvernement philippin de Ferdinand Marcos Jr souhaite renforcer son partenariat avec Washington, poussé par les revendications de Pékin à l'égard de Taïwan et la construction de bases chinoises en mer de Chine méridionale.



Compte tenu de la proximité de Taïwan, la coopération des Philippines constituerait un élément clé dans l'éventualité d'un conflit avec Pékin. Un général quatre étoiles de l'US Air Force a récemment pronostiqué qu'un tel affrontement pourrait se produire dès 2025.



Les nouveaux lieux auxquels Washington pourra accéder n'ont pas été identifiés.



Mais selon de nombreuses sources, la plupart de ces nouvelles bases se situent sur l'île principale de l'archipel, Luçon, la région philippine la plus proche de Taïwan, où les Etats-Unis ont déjà accès à deux sites.



Selon certaines informations, l'une des bases supplémentaires se situe sur l'île de Palawan (Ouest) - où Washington dispose déjà d'un lieu accessible - qui fait face aux îles Spratleys, situées dans les eaux disputées de mer de Chine méridionale.



Allié "clé"



Lors d'une rencontre avec le président Marcos au palais présidentiel, le chef du Pentagone a qualifié Manille d'allié "clé" des Etats-Unis.



M. Austin a affirmé que Washington continuerait à aider "à renforcer et moderniser" les moyens militaires des Philippines et à accroître la coopération entre les deux armées.



Il a accusé la Chine de "revendications illégitimes" en mer occidentale des Philippines.



Pékin a rétorqué jeudi en affirmant que Washington exacerbait "les tensions régionales" en renforçant constamment son déploiement militaire.



Washington cherche à consolider ses alliances avec d'autres Etats pour contrer les avancées militaires rapides de la Chine, notamment par le biais de son alliance "AUKUS" avec l'Australie et le Royaume-Uni.



L'Australie a accepté de multiplier ses échanges militaires avec les Etats-Unis et le Japon prévoit des exercices conjoints avec les deux pays.



Le président Marcos cherche à maintenir un équilibre vis-à-vis de Pékin et Washington, mais a tout de même insisté sur le fait qu'il ne laisserait pas Pékin enfreindre les droits maritimes de Manille.



Un haut responsable américain de la Défense a fait savoir mercredi à des journalistes que les Philippines subissaient "des pressions quotidiennes de (la part de la Chine) selon des modalités qui contreviennent au droit international".



Les Etats-Unis veulent s'assurer "qu'ils ont les moyens de défendre leur propre souveraineté", a indiqué le responsable.



Quelque 500 soldats américains se trouvent actuellement aux Philippines, et d'autres se déplacent à l'intérieur du pays dans le cadre de manoeuvres conjointes durant l'année.



Pékin revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et fait fi d'un jugement rendu à La Haye selon lequel ses prétentions n'ont pas de fondement légal. Les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et Brunei revendiquent également des parties de ces eaux.



Pékin considère également l'île démocratique de Taïwan comme une partie de son territoire à récupérer un jour, si nécessaire par la force.



"En regardant l'emplacement des lieux proposés, il semble assez clair que ces sites sont en relation avec (un incident éventuel) à Taïwan", a estimé Greg Wyatt de PSA Philippines Consultancy.