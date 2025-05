Manille accuse les garde-côtes chinois d'avoir percuté un navire philippin

Manille, Philippines | AFP | jeudi 22/05/2025 - Les Philippines ont accusé jeudi les garde-côtes chinois d'avoir fait usage de canons à eau et d'avoir percuté un navire philippin qui collectait du sable dans le cadre d'un projet de recherche près d'un îlot contesté, en mer de Chine méridionale.



Ce nouvel accrochage s'est produit près de l'îlot contesté de Sandy Cay, un groupe de petits bancs de sable situé dans l'archipel des Spratleys, où deux navires philippins collectaient des échantillons de sable, a indiqué dans un communiqué le Bureau philippin de la pêche et des ressources aquatiques.



"Vers 09H13, le navire 21559 de GCC a utilisé des canons à eau contre le navire BRP Datu Sanday (MMOV 3002) et l'a percuté deux fois (...) mettant en danger la vie de son personnel civil", a-t-il ajouté.



C'est la première fois que les garde-côtes chinois emploient des canons à eau près de l'ilôt disputé de Sandy Cay, souligne le communiqué.



L'équipe scientifique philippine a tout de même pu "terminer ses opérations dans les baies Pag-Asa 1, 2 et 3", précise le Bureau, en employant le nom philippin pour désigner les bancs de sable de Sandy Cay.



La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré ne pas être au courant de l'incident. "Ce que je peux vous dire, c'est que les garde-côtes chinois font toujours respecter la loi conformément aux lois et aux règlements", a-t-elle ajouté en conférence de presse à Pékin.



En avril, la télévision étatique chinoise CCTV avait annoncé, images à l'appui, que des garde-côtes chinois avaient débarqué sur Sandy Cay et y avaient "mis en place un contrôle maritime".



Les Philippines avaient aussitôt déclaré que la diffusion par CCTV de cette information relevait d'une manoeuvre d'"intimidation et de harcèlement" médiatique "irresponsable".



L'îlot de Sandy Cay se trouve à quelques kilomètres de Thitu - la plus grande île contrôlée par les Philippines dans la zone - où sont présents des militaires et des garde-côtes philippins.



Invoquant des arguments à caractère historique, Pékin revendique la quasi-totalité des îlots de la mer de Chine méridionale, contestant notamment les conclusions d'une cour d'arbitrage internationale, selon lesquelles ses revendications n'ont aucune base juridique.



D'autres nations, telles que les Philippines et le Vietnam, ont des prétentions rivales, qui se chevauchent parfois, et contrôlent plusieurs îlots de cette vaste zone maritime.