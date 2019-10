Manihi Va'a gonflé à bloc pour la Hawaiki

Parole à Moeava Tetuanui, barreur de Manihi Va’a ;



Ton analyse de la course ?

« Cela n’a pas été facile. Il y a eu un cafouillage au départ et pas mal de va’a qui se sont rentrés dedans. On a essayé de maintenir notre coup de rame. On a vu qu’à l’avant, ils n’avançaient plus. On est revenus par l’arrière. Arrivés à la passe de Papeete, on a profité du surf qu’il y avait, on est partis, on n'a pas cherché à comprendre. »



Vous revenez de la Moloka’i ?

« Oui, on est rentrés mardi. On s’est dit qu’on allait faire cette course pour maintenir notre niveau et pour se remettre dans le coup de rame du marathon sans changements. Avec les collègues, on est déjà dans notre objectif pour la Hawaiki Nui. Merci aux copains qui ont bien travaillé aujourd’hui. On est tous des Tuamotu-Gambier : Rikitea, Manihi, Ahe… Māuruuru à notre tāvana. »