Manifestations : plus de 200 000 manifestants

Paris - AFP - le 1er août 2021 - Plus de 200 000 personnes, dont 14 250 à Paris, ont défilé samedi pour le troisième week-end consécutif contre le pass sanitaire, ce qui constitue une mobilisation plus forte que samedi dernier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.A 18H00, les services du ministère de l'Intérieur ont recensé 204.090 manifestants dont environ 14.250 à Paris, pour 184 actions au total. Samedi dernier, ces manifestations avaient réunies au total 161.000 personnes dont 11.000 à Paris. Pour ce week-end de chassé-croisé des vacances, les autorités attendaient environ 150.000 manifestants.Selon un premier bilan communiqué par l'Intérieur, "19 interpellations ont eu lieu, dont 10 à Paris". "3 membres des forces de l'ordre ont été blessés à Paris". Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a remercié les "policiers et les gendarmes mobilisés partout en France pour encadrer les manifestations". "Plein soutien aux 3 policiers blessés et à tous les policiers et gendarmes qui ont été pris à partie", a-t-il ajouté.