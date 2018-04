Manifestations au Nicaragua: 34 morts en six jours, selon un nouveau bilan

Managua, Nicaragua | AFP | mercredi 25/04/2018 - La vague de manifestations au Nicaragua, contre une réforme des retraites depuis abandonnée, a fait 34 morts en six jours, selon un nouveau bilan communiqué mercredi par le Centre nicaraguayen des droits de l'homme (Cenidh).



Le nombre de décès pourrait augmenter dans les prochaines heures, a prévenu l'organisme, dont le précédent bilan faisait état de 27 morts, alors que 66 blessés sont à l'hôpital, dont 12 "en état grave et en soins intensifs", et que 16 personnes sont toujours portées disparues, a précisé Marcos Carmona, représentant de l'ONG.

La majorité des victimes décédées sont des étudiants, à l'origine du mouvement de contestation contre la réforme, mais le Cenidh dénombre aussi deux policiers tués et un caméraman abattu en plein reportage.

"Nous condamnons la violence utilisée par la police et ses groupes paramilitaires contre les jeunes (qui manifestaient) pour une cause juste", a déclaré Marcos Carmona.

"C'est un acte condamnable, ils tiraient avec des snipers. La majorité des morts ont été touchés à la tête, au cou et au thorax", a-t-il affirmé.

"Ces décès doivent faire l'objet d'une enquête et les responsables doivent être poursuivis", a estimé l'activiste.

Mardi, le président Daniel Ortega, ex-guérillero de 72 ans confronté à une vague de colère sans précédent depuis son arrivée au pouvoir il y a 11 ans, a joué l'apaisement en libérant des dizaines d'étudiants arrêtés lors des manifestations et en levant la mesure de censure appliquée à une télévision locale.

Il a aussi cédé à la pression de la communauté internationale, inquiète du zèle des forces de l'ordre: l'Union européenne, les Etats-Unis et le Vatican ont critiqué la force excessive utilisée par la police.

L'ONU a même dit mardi soupçonner de possibles "exécutions illégales" et a demandé que des "enquêtes (...) soient menées sur ces décès".