Mandat de dépôt pour le danger public

Tahiti, le 17 septembre 2020 - Un homme de 65 ans, jugé en état de récidive légale, a été présenté en comparution immédiate jeudi pour répondre d’une série d’infractions routières. Le 13 septembre dernier, alors qu’il avait bu cinq litres de bières et qu’il venait de "ramasser" deux prostituées, le chauffard avait brûlé un feu rouge, percuté un véhicule dans lequel se trouvait un bébé d’un an, et pris la fuite. Il a été condamné à 12 mois de prison dont quatre avec sursis.



Conduite en état d’ivresse sans permis, délit de fuite et non-respect d’un feu rouge. Le prévenu de 65 ans présenté en comparution immédiate jeudi matin s’est attiré les foudres du tribunal pour son degré prononcé d’irresponsabilité. Le 13 septembre, le sexagénaire avait bu plusieurs obus de bière. En fin d’après-midi, il avait rendu visite à sa femme sur le lieu de travail de cette dernière, vendeuse de couronnes de fleurs à Papeete. Déjà bien alcoolisé, l’homme avait ensuite repris son véhicule pour "ramasser" deux prostituées sur la voie publique. Complètement ivre, il avait brûlé un feu rouge sur l’avenue du Prince Hinoi et avait percuté une voiture dans laquelle se trouvait une famille ainsi qu’un bébé âgé d’un an. Alors que le conducteur du véhicule accidenté lui avait demandé de s’arrêter sur le bas-côté, le vieil homme avait pris la fuite. Il avait finalement dû s’arrêter après avoir été ralenti par un autre véhicule et avait été interpellé alors qu’il "tenait à peine debout". Malgré l’annulation de son permis, il avait été en mesure de le présenter aux forces de l’ordre.



C’est donc pour répondre de cette accumulation d’infractions que le vieil homme, jugé en état de récidive légale, a été présenté jeudi en comparution immédiate. Lors de l’ouverture des débats, le président du tribunal correctionnel s’est intéressé à la question du permis de conduire annulé du prévenu. "Pourquoi est-ce que vous conduisiez alors que votre permis était annulé ?". "Je ne sais pas quoi dire", a répondu le prévenu. "Votre permis a été annulé et suspendu sur le plan administratif mais vous avez réussi à le récupérer. Ce sont les mystères de l’administration polynésienne", a ironisé le magistrat. Au regard de la gravité des faits et alors que deux homicides involontaires commis en état d’ébriété devaient être jugés à cette audience, le président du tribunal a souligné la "chance" du sexagénaire. "Il y aurait pu y avoir un vélo ou un piéton. Quand on grille un feu rouge à deux grammes, il peut y avoir des morts !" Ensuite interrogé sur la présence des prostituées dans son véhicule, le vieil homme a confirmé qu’il comptait avoir des rapports sexuels avec elles. "Mais je ne les ai pas payées car ce sont des copines", a-t-il cru bon de préciser.