Manchester United confirme l'arrivée de Ronaldo pour deux ans

Manchester, Royaume-Uni | AFP | mardi 31/08/2021 -Manchester United a annoncé mardi avoir finalisé le recrutement de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo pour deux saisons, avec une troisième en option.



La Juventus Turin, dont le joueur a porté le maillot de 2018 à 2021, a précisé que le montant de ce transfert s'élevait à 15 millions d'euros, payables sur cinq saisons, plus huit millions d'euros en option en fonction des performances sportives du joueur.



A 36 ans, Ronaldo fait donc son retour dans le club anglais où il a joué de 2003 à 2009.



"Manchester United est ravi de confirmer la signature de Cristiano Ronaldo avec un contrat de deux ans, et une option d'une année supplémentaire", précise le club mancunien dans un communiqué.



Ce transfert pourrait donc rapporter un maximum de 23 millions d'euros à la Juve, selon le club italien qui a détaillé, dans un autre communiqué, les conditions financières de cet accord de dernière minute, à la fin du mercato estival.



Ronaldo s'était révélé sur la scène internationale en portant le maillot des Red Devils avant de partir au Real Madrid (2009-2018).



Il avait marqué 118 buts en 292 matches lors de son premier séjour en Angleterre, remportant aussi son premier Ballon d'Or et la Ligue des Champions, en plus de trois titres de champion d'Angleterre, une FA Cup et deux coupes de la Ligue.



"Manchester United a toujours eu une place spéciale dans mon cœur et j'ai été bouleversé par tous les messages que j'ai reçus depuis l'annonce de vendredi (de son transfert, ndlr). J'ai hâte de rejouer à Old Trafford, dans un stade plein, et de revoir les fans", confie dans le communiqué du club "CR7", qui retrouvera son maillot numéro 7.



"Le retour de Ronaldo montre que ce club a un pouvoir d'attraction unique, je suis ravi de le voir revenir là où tout a commencé", a réagi pour sa part le manager norvégien des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, qui a joué avec Ronaldo lors de son premier passage à Old Trafford.



Le premier match du retour de Ronaldo sous le maillot mancunien devrait être le jour de la réception de Newcastle en Premier League, le 11 septembre, après la trêve internationale.