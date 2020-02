Manche: 43 migrants secourus en mer au cours de la nuit

Calais, France | AFP | vendredi 07/02/2020 - Quelque 43 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune ont été secourus en mer dans la nuit de jeudi à vendredi lors de deux opérations distinctes des autorités françaises et britanniques, a-t-on appris de sources concordantes.



A 04H04 vendredi, une embarcation "en difficulté" a été signalée aux autorités françaises, puis localisée au large du Pas-de-Calais par un hélicoptère de la Marine nationale, selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Alors que leur embarcation "prenait l'eau", les onze migrants qui se trouvaient à bord, dont huit hommes et trois femmes, ont été récupérés à 07H03 par une vedette de surveillance côtière de la gendarmerie maritime, puis ramenés à Calais. Parmi eux se trouvaient cinq personnes d'origine iranienne, deux personnes d'origine Afghane, et quatre d'origine érythréenne, selon une source proche des secours.

Deux migrants "nécessitant des soins, dont un en hypothermie sévère" ont été pris en charge par les pompiers, a précisé la préfecture maritime. Les autres ont été confiés à la police aux frontières.

Par ailleurs, 32 autres migrants partis des côtes françaises ont eux été secourus au cours de la nuit par les autorités britanniques, alors qu'ils se trouvaient dans les eaux anglaises, a-t-on appris de sources concordantes.

Depuis fin 2018, les tentatives de traversée se sont multipliées malgré le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible température de l'eau. En 2019, 2.758 migrants tentant de traverser la Manche avaient été interceptés, soit quatre fois plus qu'en 2018, selon la préfecture maritime.