Manarii Laurent s'offre le chrono de la Coupe Tahiti Nui

Un contre-la-montre d'un peu plus de 18 km, entre le PK 39 à Hitiaa et le PK 20 à Papeno'o, au programme de la troisième manche de la Coupe Tahiti Nui. Les rouleurs et spécialistes de l'effort en solitaire, comme Thomas Loreille (Vélo Club de Tahiti), double champion de Polynésie du contre-la-montre, Éric Chang Sang (Riding Team Tahiti) ou encore le vétéran Laurent Le Goff (Pirae) étaient attendus.Mais sur une route détrompée et avec un vent de face, c'est Manarii Laurent, 39 ans, qui a sorti son épingle du jeu. Le coureur du Papeete Cycling Club a bouclé les 18 km du chrono en 26'16, soit une vitesse moyenne de près de 40 km/h. "Ça fait un moment que je n'ai pas remporté de chrono, même si c'est une épreuve que j'apprécie beaucoup. Les entraînements et les efforts payent toujours", a indiqué Manarii Laurent à l'issue de la course. Ce dernier signait là sa deuxième victoire de la saison après son succès le 2 mai au GP Cycling Reka.Derrière Laurent, à 15 secondes, on retrouve Thomas Loreille. Heiarii Manutahi, coéquipier de Manarii Laurent au Papeete Cycling Club, s'est classé troisième à 25 secondes du vainqueur. Grâce à ce bon résultat, Heiarii Manutahi, vainqueur des deux premières manches, reste en tête du classement général.