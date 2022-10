Manarii Laurent gagne en costaud le Grand Prix OPT

Tahiti, le 10 octobre 2022 - Le Grand Prix OPT de cyclisme s'est déroulé dimanche sur le front de mer de Papeete. Les coureurs élites se sont affrontés sur une distance de 34 km pour cette course en circuit qui a vu la victoire de Manarii Laurent qui s’est imposé en attaquant en fin de course pour finir devant Turaiarii Arai et Kahiri Endeler. La course Pass’Cyclisme de 24 km a, quant à elle, été remportée par Olivier Loux.



Le front de mer de Papeete était réservé à la cause du cyclisme, dimanche après-midi. Le Grand Prix OPT, en préambule au Tour des Amazones, proposait une course en circuit aux coureurs de 3e catégorie sur une distance de 34 km et une autre de 24 km aux Pass’cyclisme et cadets. Dix-sept tours à parcourir pour l’élite, douze pour les autres entre le carrefour du boulevard Pomare et l'avenue du prince Hinoi, et le temple protestant de Paofai le long du front de mer de Papeete.



Lancée à 14h30, la course Pass’Cyclisme a été remportée par Olivier Loux. Le sociétaire de Fei Pi a résisté pendant plusieurs tours à ses proches poursuivants pour l’emporter devant Heimana Rauhuri et Adil Abounaidane. Herehau Laurent, de Arue, s’est pour sa part imposé dans la catégorie cadets devant Rodrigue Lozinguez et Hitiarii Cassel. Place ensuite au peloton élite qui s'est élancé sur un bon rythme, la gestion des efforts étant simple compte tenu d’une distance relativement réduite (34 km). Les plus ambitieux étaient à fond du début à la fin.



Il est toujours difficile de faire la différence sur une course en circuit, mais la composition de l’échappée de cinq coureurs qui se dessine dès le deuxième tour de circuit autorise à penser que c’est du sérieux, d’autant que tous les clubs sont représentés et que ça ne chassera donc pas trop derrière. Et de fait, Kahiri Endeler, Turaiarii Arai, Manarii Laurent, Nuumoe Lintz et Taiarui Krainer vont doucement mais sûrement creuser l’écart au fil des tours.

Endeler décroche les deux primes À mi-course, les cinq échappées comptent 42 secondes d’avance sur le premier peloton de poursuivants et ça sent déjà le coup gagnant. Tous collaborent jusqu’à deux tours de l’arrivée. Entre-temps, Kahiri Endeler remporte les deux primes de 3 000 Fcfp mises en jeu aux 10e et 12e tours. Dans le final, les coureurs s'observent jusqu’à ce que Taruia Krainer place une attaque, mais il sera repris. En revanche, Manarii Laurent trouve la bonne ouverture à l’amorce du dernier tour et franchit la ligne d’arrivée en vainqueur, 9 secondes devant Turaiarii Arai, Kahiri Endeler complétant le podium à 14 secondes. Discret pendant une bonne partie de la course pour protéger son coéquipier de Arue Manarii Laurent, Heiarii Manutahi, le tout récent (dimanche dernier) champion de Polynésie sur route, part en contre-attaque avec Emmanuel Hutin à trois tours de l’arrivée, mais c'est trop tard pour revenir sur les échappées.



Au programme le week-end prochain, le Grand Prix Team Cycling Reka qui se déroulera sur deux étapes, samedi et dimanche, organisées à Taravao. Puis à suivre, le Tour Tahiti Nui du 30 octobre au 5 novembre avec la participation attendue de coureurs métropolitains et étrangers.

Résultats *3e catégorie (34 km)

1. Manarii Laurent Arue 47’ 35’’

2. Turaiarii Arai TOR à 9’’

3. Kahiri Endeler Tam Pun à 14’’

4. Nuumoe Lintz Pirae à 15’’

5. Taruia Krainer Fei Pi à 18’’

6. Emmanuel Hutin Fei Pi à 1’ 15’’

7. Heiarii Manutahi Arue à 1’ 15’’

8. Terii Teihotaata TOR à 1’ 45’’

9. Francky Maraetaata Tam Pun à 1’ 45’’

10. Teva Poulain Fei Pi à 1’ 45’’

…

23 classés, 3 abandons



*Pass’Cyclisme (24 km)

1. Olivier Loux Fei Pi 42’ 59’’

2. Heimana Rauhuri RTT mt

3. Adil Abounaidane Tam Pun à 2’’

4. Christophe Delarue Mar Tri à 2’’

5. Tenoha De Schoenburg Mar Tri à 2’’

…

12 classés, 1 abandon



*Cadets (24 km)

1. Herehau Laurent Arue 42’ 58’’

2. Rodrigue Lozinguez Tam Pun à 3’’

3. Hitiarii Cassel Fei Pi Tri à 3’’

4. Manuarii Lau Fat Marara à 3’’

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 10 Octobre 2022 à 15:05 | Lu 231 fois