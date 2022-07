Manarii Flores Super 'Aito de la remontée entre Tautira et Taaone

Tahiti, le 23 juillet 2022 – Manarii Flores a remporté, ce samedi, une édition historique du Super 'Aito qui s'est courue entre Tautira et Taaone. Le rameur du Team OPT a été le meilleure dans la remontée contre les éléments et a bouclé les 58 km de course en un peu plus de six heures d'efforts, pour s'adjuger sa première victoire dans la mythique course. Flores a devancé Manutea Millon et Steeve Teihotaata.



Plus d'infos à venir....

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 23 Juillet 2022 à 17:21 | Lu 660 fois